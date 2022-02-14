Gündem İİT Hindistanda Müslümanlara karşı saldırılar nedeniyle derin endişe duyuyoruz
İSTANBUL

İİT: Hindistan'da Müslümanlara karşı saldırılar nedeniyle derin endişe duyuyoruz

İslam İşbirliği Teşkilatı, Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırı ve hak ihlallerinin sürmesi karşısında derin endişe duyduğunu bildirdi. İİT'den yapılan yazılı açıklamada Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Hindu din adamlarınca ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısı ve Karnataka eyaletinde Müslüman öğrencilerin okullara başörtüsüyle gidemeyeceğine yönelik yasağa işaret edilerek, Müslümanlara karşı ihlallere tepki gösterildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İİT: Hindistanda Müslümanlara karşı saldırılar nedeniyle derin endişe duyuyoruz
İİT: Hindistan'da Müslümanlara karşı saldırılar nedeniyle derin endişe duyuyoruz

"Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırıların sürmesi karşısında derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Hindistan makamlarına "şiddet olaylarına karışan ve nefret suçlarını kışkırtanların adalete teslim edilmesi" çağrısında bulunuldu.

Uluslararası topluma da "Hindistan'da yaşananlar karşısında gerekli tedbirleri alma çağrısı" yapıldı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde Müslüman öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı tepkilere neden oluyor.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksek Okulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Aralık 2021'de Müslümanlara "soykırım" çağrısı yapılmıştı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu.

Yeni Delhi'de 19 Aralık'ta düzenlenen ayrı bir programda Hindu liderlerin, Müslümanları hedef alarak, "Hindistan'ı Hindu bir ulus yapmak için ölmek ve öldürmek" için yemin ettikleri aktarılmıştı.

Köstebekleri böyle yakaladık: Sadece bir işe 30 bin dolar
GÜNDEM
Köstebekleri böyle yakaladık: Sadece bir işe 30 bin dolar

Fransa'da Müslümanlara ait markete ırkçı saldırı: Kundaklayıp gamalı haç çizdiler
DÜNYA
Fransa'da Müslümanlara ait markete ırkçı saldırı: Kundaklayıp gamalı haç çizdiler
Diyarbakırda ele geçirildi

Diyarbakır'da
ele geçirildi

​300 bin liraya satacaklardı.
Dev yarıklar oluştu

Dev yarıklar oluştu

​İstanbul'da korkutan görüntü: Her geçen gün büyüyor.
Mustafa Sarıgül muhalif medyaya çağrıda bulundu: Samimiyseniz beni de çıkarın

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

​Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.