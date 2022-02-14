İİT: Hindistan'da Müslümanlara karşı saldırılar nedeniyle derin endişe duyuyoruz

"Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırıların sürmesi karşısında derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Hindistan makamlarına "şiddet olaylarına karışan ve nefret suçlarını kışkırtanların adalete teslim edilmesi" çağrısında bulunuldu.

Uluslararası topluma da "Hindistan'da yaşananlar karşısında gerekli tedbirleri alma çağrısı" yapıldı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde Müslüman öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı tepkilere neden oluyor.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksek Okulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

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Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Aralık 2021'de Müslümanlara "soykırım" çağrısı yapılmıştı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu.

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Yeni Delhi'de 19 Aralık'ta düzenlenen ayrı bir programda Hindu liderlerin, Müslümanları hedef alarak, "Hindistan'ı Hindu bir ulus yapmak için ölmek ve öldürmek" için yemin ettikleri aktarılmıştı.

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