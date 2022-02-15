Dünya Müslümanlar Fransayı terk ediyor
AVRUPA

Müslümanlar Fransa'yı terk ediyor

Avrupa’da İslam karşıtı politikaların merkezi haline gelen Fransa’da Müslümanlar sessiz sedasız ülkeyi terk ediyor. New York Times’ın haberine göre 2015’teki terör saldırılarından sonra kötü muameleye maruz kalan çok sayıda Müslüman ülkeden ayrıldı. Başörtüleri nedeniyle iş bulamayanlar da aileleriyle birlikte gitti. Fransız siyasetçiler ve medya ise genç ve kalifiye profesyonellerin kaybını görmezden geliyor.


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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Müslümanlar Fransayı terk ediyor
Fransa’da ayrımcılığa maruz kalan Müslümanlar ülkeyi terk ediyor.

İslam karşıtı politikaların kalesi haline gelen Fransa’da ayrımcılığa maruz kalan Müslümanlar, sessiz sedasız ülkeyi terk ediyor. Amerikan NYT gazetesinde yayımlanan haberde, ülkede yaklaşan cumhurbaşkanı seçimi kampanyalarında ağırlıklı olarak göç tartışmaları ele alınırken Fransa’yı terk eden Müslümanların sayısının gün geçtikçe arttığı, bunun ilerleyen dönemlerde derin bir krizi tetikleyeceği vurgulandı.

Haberde, Fransa’nın birçok Avrupa ülkesine oranla daha az göç almasına karşın, Cumhurbaşkanı adaylarının göçmenler üzerinden popülist söylemlerle seçmeni yakalama çabasına dikkat çekildi. Fransa’nın genç ve kalifiye profesyonelleri kaybettiği belirtilen haberde, kaybedilen topluluğun büyük bir kısmının Fransız Müslümanlar olduğu belirtildi.

IRKÇILIK DAYANILMAZ HÂL ALDI

Ayrılanların güvenlikle ilgili endişelerden ötürü bu kararı aldığı belirtilen çalışmada, ülkedeki siyasetçilerin ve basının bu kaybı görmezden geldiği vurgulandı. Haberde Fransa’da 2015 yılında düzenlenen ve 130 kişinin öldüğü terör saldırıları sonrası bir çok Müslüman’ın kötü muameleye maruz kalarak ülkeyi terk ettiğine dikkat çekildi.

Bunun yanı sıra başörtüsü nedeniyle iş bulamayan ve işten çıkarılan kadınların da benzer şekilde aileleri ile birlikte ülkeyi terk ettiği belirtildi. Araştırmada ülkeyi terk eden Müslümanların İslam karşıtı politikalara ve ırkçı tutuma rağmen suç kaydı olmaksızın çalıştıkları fakat dayanamadıkları kaydedildi.

Emanuel Macron
Emanuel Macron

ENAR AB’yi uyardı

  • Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (ENAR), Avrupa Birliği’nin (AB), Fransa’da Müslümanları hedef alan saldırılara dur demesi gerektiğini belirtti. Brüksel merkezli ENAR’ın yazılı açıklamasına göre, Fransa’daki sivil toplum örgütlerinin, kendilerine karşı açılan 20 davada yasal bir temel olmaksızın yaptırıma maruz bırakıldığı ortaya konuldu. Açıklamada, “Fransa’da Müslümanlar başta olmak üzere ırkçılığa uğrayan kişilerin dernek kurma hakkı ve temel hakları ciddi şekilde tehlikede. Fransa’da aşırı sağ ideoloji yalnızca yükselmiyor, halihazırda yerleşmiş durumda. Avrupa bundan endişe duymalı” görüşü paylaşıldı.

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