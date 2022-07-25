Dünya Fransadaki dükkanlara tasarruf çağrısı Kapıları kapatın ışıkları söndürün
AVRUPA

Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı: Kapıları kapatın ışıkları söndürün

Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Fransa'daki dükkanlara klima kullanırken kapıları kapatmaları ve enerji israfını azaltmak amacıyla neon aydınlatmayı sınırlamaları kuralı getireceklerini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Fransadaki dükkanlara tasarruf çağrısı: Kapıları kapatın ışıkları söndürün
Foto: Arşiv.

Runacher, Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, bazı bölgelerde halihazırda yürürlükte olan bu kuralların Fransa genelinde uygulanacağını duyurdu.

  • Avrupa'daki enerji maliyetleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana hızla arttı. BBC Türkçe'nin haberine göre; mağazalar, klima kuralını ihlal ettikleri için 750 euroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Pannier-Runacher yerel radyo istasyonu RMC'ye, klima açıkken kapıları açık bırakmanın "saçma" olduğunu söyledi.

Journal du Dimanche'ye verdiği demeçte, önümüzdeki günlerde enerji israfıyla ilgili iki kararname çıkaracağını söyledi.

Birincisi, şehrin büyüklüğü ne olursa olsun ışıklı reklam yasağını 01:00 ile 06:00 saatleri arasında genişletilcek. İkincisi, klima ve ısıtma çalışırken mağazaların kapılarını açmasını yasaklayacak." dedi.

Neon tabela yasağı, nüfusu 800 binin altında olan bölgelerde zaten yürürlükte. Havaalanları ve istasyonlar ise kuraldan muaf.

Fransa aşırı sıcak hava yaşamaya devam ediyor ve klima talebi artıyor.

Fransız milletvekilinden Macron'a tepki: Türkiye Fransa'dan daha ağır basıyor
EKONOMİ
Fransız milletvekilinden Macron'a tepki: Türkiye Fransa'dan daha ağır basıyor

Fransa'da enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak rekor tazeledi
DÜNYA
Fransa'da enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak rekor tazeledi
Edirnenin sınır köylerine dayandı

Edirne'nin sınır köylerine dayandı

Yunanistan'daki yangın 5 gündür söndürülemiyor.
Bir indirim demotorine geliyor

Bir indirim de
motorine geliyor

​Aracı olanlar dikkat: Pompaya yarın yansıyacak.
LGS yerleştirmesonuçları açıklandı

Öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti.

Kütahya'daki ​yangına 33 hava aracı ile müdahale.

15 kişi dokuz saat sonra kurtarıldı.

​Arızalı otobüs ile kilometrelerce yol kat etti.

​Amerika PKK'lılar için yasta.

​Kızılırmak'tan su içtikten sonra fenalaştılar.

​İran'da Urmiye Gölü'ndeki kuraklık Van ve Hakkari'yi tehdit ediyor.

​25 yolcunun tahliye edildiği otobüs alev alev yandı.

​Tahıl Koridoru Anlaşması Türkiye'ye yeni kapılar açacak.

​Hainlere yer açmak için eğitim görünümlü işkence yaptılar.

​Anne babalar 'çocuk kıyafeti' bulamamaktan şikayetçi.

​Ayasofya hasretiyle milyonlar gitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.