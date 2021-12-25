Fransa’nın başını çektiği 15 ülkeden Wagner bildirisi: Libya’da ortak Mali’de düşman

Rus birliklerinin Ukrayna sınırına konuşlanması sonrası Moskova yönetimi ile Batı arasında tansiyon yükselirken, yeni bir cephe de Afrika’da açıldı.

Bloomberg’in haberine göre, Libya’da Wagner’in varlığına üstü kapalı destek olan başta Fransa olmak üzere Avrupalı güçler, Mali’de güç paylaşımına gelince Rusya destekli paralı asker grubunu kötü adam ilan etti.

15 Avrupa hükümeti, Rus paralı asker grubunun Mali’deki varlığını hedef alan bir bildiri yayımladı.

WAGNER KARŞITI BİLDİRİ YAYIMLADILAR

Fransa, İngiltere ve Almanya’nın yanı sıra Afrika’nın Sahel bölgesi ile bağları olan 12 Avrupa hükümeti, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, İtalya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya ve İsveç panik butonuna basarak, Rus Wagner’in Mali’ye konuşlandırılmasına tepki gösteren bir metin yayımladı.

Fransa’nın başını çektiği Batılı hükümetler, değerli maden ve yeraltı kaynakları bulunan Sahel bölgesinde askeri güvenliği sağlama karşılığında altın, elmas ve uranyum madenlerini işletiyordu.

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Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonu’nun sonlandırılmasıyla Avrupa, bölgede güvenlik rolünü Wagner grubunun üstlenebileceğinden ve Rusya’nın Afrika’da nüfuzunu artırabileceğinden endişeleniyor. Son olarak dün Wagner’in 500 askeri Mali’nin başkenti Bamako’ya ulaştı.

ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

15 ülke tarafından imzalanan ortak metinde, “Rusya’nın Wagner grubunun Mali’de konuşlandırılmasına maddi destek sağladığının farkındayız ve Rusya’yı bölgede sorumlu ve yapıcı bir davranışa geri dönmeye çağırıyoruz. Wagner birimlerinin (Mali’ye) konuşlandırılmasının insan haklarının durumunda kötüleşmeye ve ülkede barış-uzlaşma çabalarını sekteye uğratacağı” iddia edilerek üstü kapalı tehditte bulunuldu.

Ortak bildiride, Mali’nin kıt kaynaklarının bir paralı asker grubuna harcanmasından endişe duyulduğu kaydedildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da geçtiğimiz günlerde Mali’nin Wagner’le çalışmaya karar vermesi halinde, ülkede terörle mücadele amacıyla görev yapan ve Avrupa devletlerinin desteği ile oluşturulan Takuba Birliği’ne desteği geri çekmekle tehdit etmişti.

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BEYAZ SARAY ALARMDA

Avrupa’nın yanı sıra Beyaz Saray da Wagner’e karşı teyakkuza geçti. Bu ayın başlarında ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya destekli Wagner Grubu güçlerinin Mali’de konuşlandırılmasından endişe duyduğunu belirten bir açıklama yaptı. Washington yönetimi “Mali halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalardan vazgeçmeyeceğini” belirtse de ortak metni imzalamadı.

AFRİKA’DA YAYILIYOR

Faaliyetlerine 2013’te Suriye iç savaşıyla başladığı tahmin edilen Wagner’in son yıllarda Afrika kıtasında giderek artan varlığı da dikkati çekiyor. Grup Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Gine, Mozambik, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola’da aktif olarak faaliyet yürütüyor. Libya’da konuşlu 2 bin Wagner paralı askeri, ülkenin ortasındaki hava üsleri ve limanlarda faaliyet gösteriyor.

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