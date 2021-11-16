Fransa'nın İslam'la savaşı bitmiyor: 'Müslüman göçü Yahudi-Hristiyan medeniyeti için tehdit oluşturuyor'

Fransız BFM TV kanalında yayımlanan programa, Cumhuriyetçiler Partisinden, aralarında Eric Ciotti’nin de bulunduğu 5 cumhurbaşkanı aday adayı katıldı.

Ciotti, göç meselesinin bugün Fransızların en önemli endişesi haline geldiğini savunarak, “Vatandaşlarımız kendilerine basit bir soru soruyor, varisi olduğumuz, Aydınlanma Fransa’sı, Yahudi-Hristiyan medeniyeti Fransa’sı yarın her zaman kendine sadık kalabilecek mi?” ifadelerini kullandı.

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“Yarın Fransa'nın Fransa olarak kalmasını istiyorum.” diyen Ciotti, Fransa’nın farklı bir kültürden oluşan ve ağırlıklı olarak Arap-Müslüman kökenli kitlesel göç aldığını, bunun ülke tarihinin temellerini sorgulattığını iddia etti.

“Fransızlık soydan gelmeli”

Ciotti, Napolyon döneminde Fransa vatandaşı olabilme hakkının "kan" ile elde edildiğini vurgulayarak, “Fransızlık soydan gelmeli.” dedi. Bugün 5 yıl ülkede yaşayanların vatandaşlığa başvurma hakkına sahip olduğunu hatırlatan LR milletvekili, bunun en az 10 yıl olması gerektiğini savundu.

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Başörtüsünü 'bayrak' olarak tanımladı

Göç ile başörtüsünü ilişkilendiren sağcı milletvekili, başörtüsünü "siyasal İslam’ın" bir "simgesi" ve "bayrağı" olarak tanımladı. Ciotti ayrıca, başörtüsünü reşit olmayanlar, kamu hizmetleri kullanıcıları ve okul gezilerindeki refakatçi anneler için yasaklamak istediğini aktardı.

'Fransa topraklarına kimi kabul edeceğini kendisi belirlemeli'

LR milletvekili Ciotti, göçme hakkını durdurmayı istediğini dile getirerek, Fransa'nın kimi topraklarına kabul edeceğini kendisinin belirlemesi gerektiğini söyledi. Fransa’da merkez sağdaki LR partisi, Nisan 2022’de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adayını, sadece parti üyelerinin oy kullanabileceği aralık ayında düzenlenmesi beklenen bir kongrede belirleyecek.

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