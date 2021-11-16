Dünya Fransanın İslamla savaşı bitmiyor Müslüman göçü Yahudi-Hristiyan medeniyeti için tehdit oluşturuyor
AVRUPA

Fransa'nın İslam'la savaşı bitmiyor: 'Müslüman göçü Yahudi-Hristiyan medeniyeti için tehdit oluşturuyor'

Fransa'da merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) milletvekili ve cumhurbaşkanı aday adayı Eric Ciotti, Arap-Müslüman ağırlıklı göçü, ülkesindeki Yahudi-Hristiyan medeniyeti için tehdit olarak gördüğünü belirtti. Göç ile başörtüsünü ilişkilendiren sağcı milletvekili, başörtüsünü "siyasal İslam’ın" bir "simgesi" ve "bayrağı" olarak tanımladı. Ciotti ayrıca, başörtüsünü reşit olmayanlar, kamu hizmetleri kullanıcıları ve okul gezilerindeki refakatçi anneler için yasaklamak istediğini aktardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransanın İslamla savaşı bitmiyor: Müslüman göçü Yahudi-Hristiyan medeniyeti için tehdit oluşturuyor
Eric Ciotti

Fransız BFM TV kanalında yayımlanan programa, Cumhuriyetçiler Partisinden, aralarında Eric Ciotti’nin de bulunduğu 5 cumhurbaşkanı aday adayı katıldı.

Ciotti, göç meselesinin bugün Fransızların en önemli endişesi haline geldiğini savunarak, “Vatandaşlarımız kendilerine basit bir soru soruyor, varisi olduğumuz, Aydınlanma Fransa’sı, Yahudi-Hristiyan medeniyeti Fransa’sı yarın her zaman kendine sadık kalabilecek mi?” ifadelerini kullandı.

Fransa’da suçun tanımı değişti: İslami semboller suç unsuru oldu
DÜNYA
Fransa’da suçun tanımı değişti: İslami semboller suç unsuru oldu
  • “Yarın Fransa'nın Fransa olarak kalmasını istiyorum.” diyen Ciotti, Fransa’nın farklı bir kültürden oluşan ve ağırlıklı olarak Arap-Müslüman kökenli kitlesel göç aldığını, bunun ülke tarihinin temellerini sorgulattığını iddia etti.

“Fransızlık soydan gelmeli”

Ciotti, Napolyon döneminde Fransa vatandaşı olabilme hakkının "kan" ile elde edildiğini vurgulayarak, “Fransızlık soydan gelmeli.” dedi. Bugün 5 yıl ülkede yaşayanların vatandaşlığa başvurma hakkına sahip olduğunu hatırlatan LR milletvekili, bunun en az 10 yıl olması gerektiğini savundu.

Müslümanlara Fransa zulmü: Irkçı Darmanin’e dava açacağız
DÜNYA
Müslümanlara Fransa zulmü: Irkçı Darmanin’e dava açacağız

Başörtüsünü 'bayrak' olarak tanımladı

  • Göç ile başörtüsünü ilişkilendiren sağcı milletvekili, başörtüsünü "siyasal İslam’ın" bir "simgesi" ve "bayrağı" olarak tanımladı. Ciotti ayrıca, başörtüsünü reşit olmayanlar, kamu hizmetleri kullanıcıları ve okul gezilerindeki refakatçi anneler için yasaklamak istediğini aktardı.

'Fransa topraklarına kimi kabul edeceğini kendisi belirlemeli'

LR milletvekili Ciotti, göçme hakkını durdurmayı istediğini dile getirerek, Fransa'nın kimi topraklarına kabul edeceğini kendisinin belirlemesi gerektiğini söyledi. Fransa’da merkez sağdaki LR partisi, Nisan 2022’de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adayını, sadece parti üyelerinin oy kullanabileceği aralık ayında düzenlenmesi beklenen bir kongrede belirleyecek.

Macron 7 camiyi daha kapatıyor: Fransa’nın İslam’a bitmeyen kini
DÜNYA
Macron 7 camiyi daha kapatıyor: Fransa’nın İslam’a bitmeyen kini
  • LR Partisinin, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin ve Valerie Pecresse’ten oluşan 5 cumhurbaşkanı aday adayı bulunuyor. Sağın ve aşırı sağın yükselişte olduğu ülkede, bu kesimin oyunu alabilmek isteyen adayların söylemlerinin radikal ve ırkçı zemine kayması dikkat çekiyor.
Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım

'Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım'

​Terörün pençesinden kurtulan Mustafa asker olacak.
Hürmüz Boğazında tehlikeli yakınlaşma

Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma

​İran helikopteri ABD savaş gemisi USS Essex'i taciz etti.
Şehir planı 3 ay sonra tamam

Şehir planı 3 ay sonra tamam

​Kanal İstanbul'da geri sayım.
Soru çalamayınca fırça yediler

Soru çalamayınca fırça yediler

​Gülen: Neden sıfır çektiniz?
Savaşa hazırlık

Savaşa hazırlık

​Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor.
Tarihi bırak bugün için helallik dile

Tarihi bırak bugün için helallik dile

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP liderine bu sözlerle tepki gösterdi.

Yaşasın ekmek!

Yaşasın ekmek!

​“Yaşasın Taliban!” sloganına şoförümüz “Yaşasın Ekmek!” diye karşılık verdi.

Bayrağın mavisini değiştirdi

Bayrağın mavisini değiştirdi

Macron, mavi-beyaz-kırmızı Fransa bayrağının parlak mavisini 'koyu lacivert'e çevirdi.

Hastane önü açıkhava AVM’si

Hastane önü  açıkhava AVM’si

Ne ararsanız bulmak mümkün.
KKTC 38. yaşında

KKTC 38. yaşında

Ersin Tatar: Özgür yaşadığımız vatana sahipsek bu Mücahit ve Mehmetçik sayesindedir.
AK Parti strateji ekibi kurdu

AK Parti strateji ekibi kurdu

​Muhalefetin yalanlarıyla mücadele edip saha analizi yapacak.
Bakü’ye iş adamı çıkarması

Bakü’ye iş adamı çıkarması

​Uluslararası İş Forumu'nun 25'inci toplantısı Azerbaycan'da yapıldı.
Kırmızı küre Türk Telekom oldu

Kırmızı küre Türk Telekom oldu

​AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu opera salonu Türk Telekom'un adını taşıyacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.