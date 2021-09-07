Fransa'nın terör örgütü DEAŞ'a desteği belgelendi

Suriye'deki faaliyetlerini yürütmek için DEAŞ'a ödeme yaptığı gerekçesiyle "insanlığa karşı suça iştirak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Fransız çimento şirketi Lafarge'ın, Fransız devletinin bilgisi dahilinde bu ilişkiyi yürüttüğüne ilişkin belgelere Anadolu Ajansı ulaştı.

2014 YILINDA BAŞLADI

Fransız devletine ait belgelerde Lafarge şirketi ile Fransız istihbarat servisi arasındaki ilişkinin 22 Ocak 2014'te şirketin güvenlik müdürü Jean Claude Veillard'ın İçişleri Bakanlığı istihbaratına ait bir adrese gönderdiği e-postayla başladığı anlaşılıyor.

"İLİŞKİ KURMAMIZ GEREKİYOR"

Şirket yetkilisi Veillard, mailinde Lafarge'ın Suriye'de halen aktif olduğunu ve çalışmalarının devam edebilmesi için “yerel aktörlerle” ilişki kurması gerektiğini belirtti. Güvenlik müdürü, istihbarat servisine, basında kendileri hakkında bazı olumsuz yayınlar yapıldığını belirterek, yöneticilerinin ve genel merkezin ne kadar risk altında olduğunu sordu.

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İSTİHBARATÇI İFADE VERDİ

Lafarge'a yanıt veren istihbarat servisi görevlisi bu durumu görüşecekleri bir tarihi kendisine bildirdi. Lafarge-terör örgütü ilişkilerinin skandal olarak Fransa gündemine gelmesi ve konunun mahkemeye yansımasının ardından 18 Kasım 2018’de AM 02 kod isimli istihbarat mensubu, mahkemede ifade verdi.

OYNAT 00:00 ABD LaFarge çimento fabrikasındaki tesisleri neden bombaladı? Barış Pınarı Harekatı sonrası Suriye'nin kuzeyinden ayrılma kararı alan Amerikan askerleri, Suriye'de DEAŞ ve YPG ile ilişkileri ayyuka çıkan Fransız LaFarge Çimento Fabrikası içerisindeki tesislerini imha etti. F-15 savaş uçaklarıyla vurulan tesislerde hiçbir kanıt bırakılmaması için birçok malzeme yakıldı.



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SİLAHLI GRUPLARA ÇİMENTO

İfade tutanağına göre görevli, Lafarge’ın Suriye’deki bilgi kaynakları olduğunu kabul etti. İstihbaratçı, hakime Fransız gizli servislerinin Lafarge fabrikasından nasıl faydalandıklarını anlattı. Tutanaklarda istihbaratçı, 2012-2014 döneminde Lafarge tarafından Suriye’deki tüm silahlı gruplara çimento gönderildiğini söyleyerek DEAŞ’ı bunun dışında tutmadı.

30'DAN FAZLA GÖRÜŞME

Fransız istihbaratının kullandığı, “DEAŞ’a giden çimentoyla ilgili daha fazla detay verebilir misiniz?” şeklindeki ifadesinden, Lafarge’ın söz konusu dönemde terör örgütüyle ilişkisinden Fransız devletinin haberdar olduğu açık şekilde görülüyor.

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Belgelerde, Lafarge ile Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servisleri arasında yalnızca 2013 ve 2014 yılları arasında yapılan görüşmelerin 30’dan fazla olduğu dikkati çekiyor.

DEAŞ TÜNELLER İNŞA ETTİ

DEAŞ'ın, temin ettiği çimentolarla ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerine karşı güçlü sığınaklar ve tüneller inşa ettiği biliniyor.

DÜNYA Fransız şirketin hükümetin bilgisi dahilinde DEAŞ'a finansman sağladığı ortaya çıktı: Terör örgütüne 13 milyon avro yığmışlar

HÜKÜMET HER ŞEYİ BİLİYORDU

Lafarge’ın terör örgütlerine finansman sağlayarak insanlığa karşı suç işlemekle suçlandığı dönemde şirketin güvenlik müdürü Veillard, 30 Kasım 2017'de polise ifade verdi. Veillard, ifadesi boyunca yaptığı her şeyden Fransız devlet ve istihbarat kurumlarını haberdar ettiğini kanıtlamaya çalıştı.

İfade tutanağının eklerinde Lafarge güvenlik müdürünün sahadaki görüşme bilgileri, sahada gelişen şartlar ve aldığı duyumlara ilişkin belgeler yer aldı. Veillard’ın çatışmalar ve silahlı gruplar arasındaki askeri dengelere dair saha bilgilerini Fransız istihbaratına aktardığı anlaşıldı. Söz konusu notlardan birinin üzerinde Ekim 2013’te Veillard tarafından elle “Fransız dış istihbaratına (DGSE) gönderildi” yazılmış bir nota rastlandı.

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FRANSA YARGITAY'INDAN KARAR

Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge’a 'DEAŞ’lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önünü açtı. Fransız Yargıtayı, Fransız çimento devi Lafarge'a yöneltilen "terörü finanse ettiği suçlamasını" teyit etti.

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