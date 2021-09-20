Bir darbe de İsviçre’den

Fransa, Avustralya ile arasındaki savunma anlaşmasının iptalinin ardından benzer bir krizi İsviçre’yle yaşadı. Bern yönetiminin Fransa’dan alacağı uçaklardan vazgeçmesi üzerinde Macron, İsviçreli mevkidaşıyla yapılacak görüşmeyi askıya aldı. Washington’ın, Fransa ile Avustralya arasındaki 90 milyar Avustralya Doları (yaklaşık 66 milyar ABD Doları) tutarındaki savunma anlaşmasının önüne geçmesiyle tansiyon yükselirken, bu sefer de İsviçre, Fransa’dan almaya hazırlandığı savaş uçaklarından vazgeçip ABD’nin F-35’lerine yönelince yeni bir kriz patlak verdi.

GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Kararın İsviçre tarafından açıklanmasının ardından Paris ile Bern arasındaki görüşme programları iptal oldu. İsviçreli mevkidaşı Guy Parlemin’i kasım ayında ağırlamaya hazırlanan Macron, görüşmeyi tek taraflı iptal etti. Bunun yanısıra Bern yönetimi ile önümüzdeki yaza kadar herhangi bir görüşmenin de planlanmadığı duyuruldu. Fransa ile İsviçre arasında Rafale savaş uçaklarının alınmasını da kapsayan bir dizi savunma anlaşmasının görüşmeleri birkaç aydır yürütülürken, Bern yönetimi daha cazip olduğunu belirterek F-35 satın alacağını duyurmuştu.

REKLAM

Emmanuel Macron

DENİZALTI KRİZİNİ GÖRÜŞECEKLER

Avustralya’nın Fransa’yla denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından başlayan diplomatik kriz sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden’ın gelecek hafta söz konusu krize ilişkin görüşeceği belirtildi. Fransa Hükûmet Sözcüsü Gabriel Attal, dün yaptığı açıklamada, Macron’un ABD’li mevkidaşıyla önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir telefon görüşmesi yapacağını ifade etti ve “Açıklama bekliyoruz” dedi.

DÜNYA Fransa'dan ABD ve Avustralya için "eski ortak" nitelemesi