Dünya Fransız basını Macron Türkiye ile çatışamayacağını anladı
AVRUPA

Fransız basını: Macron Türkiye ile çatışamayacağını anladı

Fransa’da günlük olarak yayın yapan Le Parisien gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye ile ilişkilerini ‘yumuşatmasına’ değindi. Söz konusu haberde, Macron’un Türkiye ile çatışmaya devam edemeyeceğini anladığı vurgulanırken “Macron müzakere kartını oynamanın çatışmadan daha iyi olduğunu anladı” ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Fransız medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 5 ay sonra görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye ile ikili ilişkilerde yeni bir yol haritası izlemesinin ardındaki gelişmeleri yazdı.

Le Parisien'de değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Bertrand Badie, aylar sonra gerçekleşen Erdoğan-Macron görüşmesine ilişkin 'önemli' detaylar olduğunu belirtti.

Badie, görüşmenin ardından birkaç neden yattığını ve Türkiye'nin gerçek bir bölgesel güç olduğunu vurguladı.

"Macron Türkiye ile çatışamayacağını anladı"

Türkiye'nin Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerin 'anahtarlarını elinde tuttuğunu' belirten Badie, "Macron Türkiye ile çatışmaya devam edemeyeceğini anladı" dedi.

"Müzakere kartı çatışmadan daha iyi"

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ifade eden Badie, "Macron müzakere kartını oynamanın çatışmadan daha iyi olduğunu anladı. Sonuncu neden ise, gaz rezervlerinin tehdit altında olduğunu gören Kıbrıs ve Yunanistan dışında Avrupalı ortaklarımız Macron'un izinden gitmeye hazır değiller" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bizim ellerimizde kan yok ama sizde kan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Şu anda bakıyorum da Fransa'nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Senin benle ne işin var? Sen önce Cezayir'in hesabını ver. Senin büyüklerin Cezayir'de 1 milyon insanı öldürdü, onun hesabını ver. Sen önce Ruanda'nın hesabını ver, 100 binlerce insanı öldürdünüz' dedi.
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