Fransız dergiye Burkina Faso’da yasak: Yayınları durduruldu

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Hükümetten yapılan açıklamada, derginin dağıtımının 25 Eylül itibarıyla durdurulduğu, aynı şekilde internet sitesine erişimin de askıya alındığı kaydedildi.
Açıklamada, yasağa, biri geçen hafta biri dün yayınlanan 2 makale gerekçe gösterildi.
Yönetimde askerin olduğu Burkina Faso’da haziranda Fransız televizyon kanalı LCI'nin yayınları üç ay süreyle durdurulmuş, nisanda da Liberation ve Le Monde gazetelerinin muhabirleri sınır dışı edilmişti.
Martta France 24 yayını, Aralık 2022’de de Fransız radyosu RFI’nin yayınlarına yasak gelmişti.