Fransız dergiye Burkina Faso’da yasak: Yayınları durduruldu

Rüşvet davası sonrası ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılan Senatör Bob Menendez, partisi tarafından da istenmeyen adam ilan edildi. Demokrat Parti’nin önde gelen isimleri, imaj kaybı nedeniyle Menendez’in senatörlükten de istifa etmesi için bastırıyor. Başkan Biden ise sessizliğini koruyor.