Fransız gazeteci Taddei Rus kanalındaki programına son verdi
Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Fransız gazeteci Frederic Taddei, Rus kanalının Fransa versiyonunda 2018’den beri sunduğu programa devam etmeyeceğini açıkladı. Taddei, bu kararını “Ülkeme olan sadakatimden dolayı, RT France kanalındaki programıma son veriyorum” diyerek duyurdu.
Fransız gazeteci Frederic Taddei 2018’den itibaren sunduğu Rusya tarafından finanse edilen haber kanalı Russia Today France (RT France) kanalındaki programı bırakmaya karar verdiğini duyurdu. Taddei,“Fransa'ya bağlılığımdan dolayı, ülkem kendisini Rusya ile açık bir çatışma içinde bulduğu andan itibaren çelişkili bir tartışma programını sürdüremem” diyerek programa devam edemeyeceğini açıkladı. Taddei, "Kanalın direktörü Xenia Fedorova benden çok acele karar vermememi istedi" diyerek şu an için RT France'dan ayrılmayacağını da ekledi.