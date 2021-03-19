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AVRUPA

Fransız haber ajansı AFP: SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin etki alanı genişliyor

Fransız Haber Ajansı AFP, Türk SİHA'larının başarısına dair bir haber yayımladı. Haberde, SİHA’lar sayesinde Türkiye’nin dış politikasının giderek güçlendiği ve etki alanlarının genişlediği belirtildi. Türkiye üretimi insansız hava araçlarının Suriye, Libya ve Azerbaycan’da gösterdiği başarının Türkiye’nin SİHA ihracatının önünü açtığı ifade edildi.

Haber Merkezi İHA
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Fransız Haber Ajansı AFP, Türkiye’nin ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Suriye, Libya ve Azerbaycan’da son dönemde önemli askeri başarılara imza attığını ve Türkiye’nin SİHA’ların ihracatı için gösterilen başarılardan yararlanmayı umut ettiğini yazdı.

"SİHA'lar Türkiye'yi dış politikada güçlendiriyor"

Haberde, Suriye, Libya ve Azerbaycan’da kullanılan başarılı Türk SİHA’larının, Türkiye’nin hava araçları sektöründe önde gelen ihracatçı olma yolunda kullanılmayı umut ettiği ifade edildi.

  • SİHA’lar sayesinde Türkiye’nin dış politikasının giderek güçlendiği, etki alanlarının genişlediği aktarıldı.

“Kalite-fiyat ilişkisinde dünyanın en iyisi”

AFP’ye açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kalite-fiyat ilişkisi açısından biz bu alanda en iyisiyiz. Dünyada çok farklı SİHA var ancak, fiyat ve özellikleri, bizimkiyle kıyaslandığında ortada büyük farklılıklar bulunuyor. Bizim özelliklerimize sahip olup, diğer ülkelerde üretilenlerin fiyatları neredeyse iki misli daha fazla" dedi.

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