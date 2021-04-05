Dünya Fransız havayolu şirketi çöküşte Borcu 11 milyar dolara ulaştı, ABden yardım alacak
AVRUPA

Fransız havayolu şirketi çöküşte: Borcu 11 milyar dolara ulaştı, AB'den yardım alacak

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektöründeki şirketlerden Fransız hava yolu şirketi Air France'a maddi yardım yapılması için AB Komisyonu ile anlaşma yapıldığını açıkladı. Müzakereler sonucun rakamın netleşmediği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Fransız havayolu şirketi çöküşte: Borcu 11 milyar dolara ulaştı, ABden yardım alacak
Arşiv

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire yaptığı açıklamada, AB Komisyonuyla müzakerelerin sonuçlandığını ancak yardım miktarının henüz netleşmediğini belirtti. Bu iyi haberin şirketi daha rekabetçi olma konusunda teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Bakan Le Maire, Air France’in Orly havalimandaki bazı iniş ve kalkış yerlerinden vazgeçmesi gerekeceğini dile getirdi.

  • Ekonomi Bakanı, devletin şirkete şu ana kadar 7 milyar avro yardımda bulunduğunu, Air France’ın karbondioksit salımını azaltmasını ve bu konuda dünya lideri olmasını beklediklerini ifade etti.

Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çöküş devam ediyor: 28 bin çalışanın işine son verme ve 150 uçağı hangara çekme kararı aldı
EKONOMİ
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çöküş devam ediyor: 28 bin çalışanın işine son verme ve 150 uçağı hangara çekme kararı aldı

Şirketin cirosu yüzde 59 azaldı

Air France-KLM ortaklığı, Kovid-19 salgının etkisiyle 2020'de 7,1 milyar avro zarar etmişti. Şirketin cirosu 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalmış, borcu iki katına çıkarak 11 milyar dolara ulaşmıştı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: Beş bin işçiyi kovacak
DÜNYA
Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: Beş bin işçiyi kovacak

Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: 29 bin kişi işten çıkarılacak
DÜNYA
Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: 29 bin kişi işten çıkarılacak

Koronavirüs sonrası Alman havayolu şirketi Condor'u almaktan vazgeçti
EKONOMİ
Koronavirüs sonrası Alman havayolu şirketi Condor'u almaktan vazgeçti
Abone Ol Google News
Dördüncü pik olacak mı?

Dördüncü pik olacak mı?

​Uzman isimden mutasyonlu virüsle ilgili açıklama.
58 ile uyarı

58 ile uyarı

Bazı illerde sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Karanlık zihniyetle mücadeleyi sürdüreceğiz

​Adalet Bakanı Gül'den darbe imalı bildiriye eleştiri

Günde birkaç kez ülke değiştiriyorlar.

​10 emekli amiral gözaltına alındı.

​104 emekli amiral darbe zihniyetini hortlattı.

​İmzacılar arasında tartışmalı isimler var.

​Son 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Ürdün’de darbe senaryoları

Ürdün’de darbe senaryoları

​Saray'da iç mücadele ve tasfiye var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.