Fransız kanalında Türk SİHA'ları için özel yayın

Fransız gazeteci Benaouda Abdeddaim, Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımları ve insansız hava araçları alanındaki başarısını BFM Business kanalında katıldığı programda anlattı.

Libya'dan Azerbaycan'a Türk SİHA'larının başarıları anlatıldı

Fransız gazeteci, Libya'da kullanılan kamikaze drone Kargu-2'nin Birleşmiş Milletler raporunda anıldığına değindi.

Bir çatışma bölgesinin, ilk defa insan tarafından kontrol edilmeden, tamamen otonom çalışan bir hava aracıyla hedef alındığına vurgu yaptı.

"Azerbaycan'ın zaferinin mimarı"

TRT Haber'in haberine göre, yayında SİHA'ların Suriye ve Karabağ'da savaşın yönünü değiştirdiğine, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı etkili olduğuna ve Azerbaycan'ın Türk SİHA'larıyla Ermenistan'a karşı güç kazandığına dikkat çekildi.

"Türkler kendi sistemlerini üretti"

Abdeddaim, Türkiye'nin, tehditlere karşı ABD ve İsrail'in kendisine İHA ve alt bileşenlerini satmaması üzerine, kendi sistemlerini ürettiğini ifade etti.

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