Dünya Fransız kanalında Türk SİHAları için özel yayın
AVRUPA

Fransız kanalında Türk SİHA'ları için özel yayın

Fransız BFM Business kanalında, Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçları anlatıldı. Yayında, Türkiye'nin terör örgütü PKK ve bölgesel askeri tehditlere karşı ABD ve İsrail'in İHA ve alt bileşenlerini satmaması üzerine, kendi araçlarını ürettiğine dikkat çekildi. Bayraktar TB2'nin Libya, Suriye ve Karabağ'daki başarılarına ve Polonya'ya satışına değinildi.

Haber Merkezi Diğer
Fransız kanalında Türk SİHAları için özel yayın
Bayraktar TB2

Fransız gazeteci Benaouda Abdeddaim, Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımları ve insansız hava araçları alanındaki başarısını BFM Business kanalında katıldığı programda anlattı.

Libya'dan Azerbaycan'a Türk SİHA'larının başarıları anlatıldı

Fransız gazeteci, Libya'da kullanılan kamikaze drone Kargu-2'nin Birleşmiş Milletler raporunda anıldığına değindi.

Bir çatışma bölgesinin, ilk defa insan tarafından kontrol edilmeden, tamamen otonom çalışan bir hava aracıyla hedef alındığına vurgu yaptı.

"Azerbaycan'ın zaferinin mimarı"

TRT Haber'in haberine göre, yayında SİHA'ların Suriye ve Karabağ'da savaşın yönünü değiştirdiğine, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı etkili olduğuna ve Azerbaycan'ın Türk SİHA'larıyla Ermenistan'a karşı güç kazandığına dikkat çekildi.

"Türkler kendi sistemlerini üretti"

Abdeddaim, Türkiye'nin, tehditlere karşı ABD ve İsrail'in kendisine İHA ve alt bileşenlerini satmaması üzerine, kendi sistemlerini ürettiğini ifade etti.

Letonya Savunma Bakanı: Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz
DÜNYA
Letonya Savunma Bakanı: Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz

Letonya Savunma Bakanı Pabriks Bayraktar TB2'yi inceledi
DÜNYA
Letonya Savunma Bakanı Pabriks Bayraktar TB2'yi inceledi
Abone Ol Google News
18 yaşına girer girmez muhtar oldu

18 yaşına girer girmez muhtar oldu

Dün yapılan seçimi kazanan genç muhtarın ilk sözleri.
Kızı için raket sallıyor

Kızı için raket sallıyor

Viranşehirli anne yöresel kıyafetle korta çıktı.
HDPye yeniden kapatma davası

HDP'ye yeniden kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi AYM'ye gönderdi.
Müsilaj için plan devreye girdi

Müsilaj için plan devreye girdi

​AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak.

​Putin dolara yönelik ikinci hamleyi açıkladı
Transferde <br>usulsüzlük iddiası

Transferde
usulsüzlük iddiası

​İtalyan savcının açtığı soruşturma büyük yankı uyandırdı.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Şık için harekete geçti

Yüzde 5<br>iddiasına yalanlama

Yüzde 5
iddiasına yalanlama

Bakanlık: Kota yüzde 2,5 olarak uygulanıyor.

Mehmetçik sağ olsun

Mehmetçik sağ olsun

​Hani semalarında yamaç paraşütü keyfi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.