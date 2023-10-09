Fransız milletvekili Portes İsrail'in Gazze ablukasına sessiz kalan hükümeti eleştirdi

Cephede büyük bir yenilgi alan işgalci Tel Aviv yönetimi çareyi sivilleri hedef almakta buldu. İşgalci İsrail'in savunma bakanı tarafından yapılan açıklamada "Gazze şeridi ablukaya alınacak. Elektrik yiyecek yakıt olmayacak her şey kapalı olacak" denildi.

Birçok takipçisi bulunan Paris merkezli bir yardım kuruluşu da X sosyal medya hesabından, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri, evleri bombalıyor, su ve elektriği kesiyor ama tahmin edin hikayedeki kötü adamlar kim?" ifadesini kullanarak uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmasına tepki gösterdi.