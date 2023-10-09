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Fransız milletvekili Portes İsrail'in Gazze ablukasına sessiz kalan hükümeti eleştirdi

Fransız Milletvekili Thomas Portes, ülkesindeki hükümetin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulama ve bölgeye elektrik, yiyecek, su ve yakıt sağlanmayacağına yönelik kararına sessiz kalmasına tepki gösterdi.

16:59 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Fransız Milletvekili Thomas Portes

Fransız Milletvekili Thomas Portes

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Portes, X sosyal medya hesabından, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'a hitaben paylaşımda bulundu.

Portes,
"İsrail, Gazze Şeridi'ne su tedarikinin 'derhal' kesilmesi emrini verdi. Hala tepkiniz olmayacak mı Elisabeth Borne (Fransa Başbakanı), bunu destekliyor musunuz?"
ifadesini kullandı.

Portes'un açıklamasının, partisinin İsrail karşıtı ve Filistin'i destekleyici açıklamaları nedeniyle hükümetin hedefi haline gelmesine bir cevap niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Birçok takipçisi bulunan Paris merkezli bir yardım kuruluşu da X sosyal medya hesabından, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri, evleri bombalıyor, su ve elektriği kesiyor ama tahmin edin hikayedeki kötü adamlar kim?" ifadesini kullanarak uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmasına tepki gösterdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek, su ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

İsrailli Bakan, Filistinlilere "hayvan" benzetmesinde de bulunmuştu.

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38 dakika önce
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