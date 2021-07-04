Dünya Fransızlar Türkiyeyi örnek gösterdi İHA savaşlarına hazırlanmalıyız
AVRUPA

Fransızlar Türkiye'yi örnek gösterdi: İHA savaşlarına hazırlanmalıyız

Fransa Senatosu Savunma Komitesi, Fransa ordusunun İHA savaşlarına hazır hale getirilmesine yönelik çağrıda bulunduğu bir rapor hazırladı. Raporda, Türk İHA/SİHA'larının Karabağ, Libya ve Suriye'deki kullanımından bahsedildi. Türkiye'nin, İHA/SİHA'ların büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başladığına değinildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransızlar Türkiyeyi örnek gösterdi: İHA savaşlarına hazırlanmalıyız
Fransa Senatosu

Fransız Senatosu bünyesindeki Savunma Komitesi, Fransa'nın İHA savaşlarına hazır olması ve drone'lara karşı mücadelenin bir öncelik haline getirilmesine yönelik bir rapor hazırladı.

Fransa'da yayımlanan Ouest-France'nin haberine göre, raporda, ülkede 2019'dan bu yana bir kapasite yakalamanın sürdüğü ve Fransa Silahlı Kuvvetleri'nin 2025 yılına kadar birkaç bin uçağı olacağı belirtiliyor.

Türk SİHA'larının kullanımından bahsedildi

Raporda Türk İHA/SİHA'larının savaş bölgelerinde kullanımına da değinildi. Karabağ, Libya ve Suriye örnekleri üzerinde durularak "Savaş alanında drone'ların artan önemi göz önüne alındığında, riskler yüksek" ifadelerine yer verildi.

Habere göre, İsrail ve Çin gibi, Türkiye'nin de drone'ların büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başladığı hatırlatılıyor.

"Drone'larla mücadele öncelik olmalı"

Çoğu sivil olan insansız hava araçlarının sayısının 2017'de 400 bin iken bugün 2,5 milyona yükseldiğine değinilerek "Ulusal topraklar da dahil olmak üzere, insansız hava araçlarına karşı mücadele bir öncelik haline getirilmelidir" deniliyor.

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