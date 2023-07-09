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Dünya

Fransızlar'dan dikkat çeken analiz: Erdoğan'la görüşmek için sıraya gireceğiz

Dünya, 11-12 Temmuz’daki NATO Liderler Zirvesi’ne kilitlendi. İsviçreli gazeteci Darius Rochebin, NATO Zirvesi öncesi Fransız bir diplomat ile yaptığı konuşmadan çarpıcı kesitler paylaştı. Gazeteci, diplomatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız” dediğini açıkladı.

12:21 . 9/07/2023 Pazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Dünya, 11-12 Temmuz’daki NATO Liderler Zirvesi’ne kilitlendi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius şehrinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirecek.


Tüm dünyanın merakla beklediği toplantı öncesi yabancı basında bir çok çarpıcı analiz kaleme alındı.


Son olarak, İsviçreli gazeteci Darius Rochebin, NATO Zirvesi öncesi Fransız bir diplomat ile yaptığı konuşmadan çarpıcı kesitler paylaştı.


Gazeteci, diplomatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için
“Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız”
dediğini açıkladı.



'Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız'

NATO Zirvesi öncesi Fransız bir diplomat ile yaptığı görüşmeden kesitler sunan gazeteci, çarpıcı ayrıntılar verdi.


Rochebin, paylaşımında
“Bir Fransız diplomat NATO Zirvesi’nde hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız' dedi. Erdoğan 20 yıldır iktidarda. Darbe girişimini atlattı. Düşüşüne dair birçok öngörüyü boşa çıkarıyor.”
ifadelerini kullandı.



#NATO
#Recep Tayyip Erdoğan
#Liderler Zirvesi
2 saat önce
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