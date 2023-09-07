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Gabon'da askeri darbe: Alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo serbest bırakıldı

Gabon'da 30 Ağustos'ta yapılan darbe sonrasında konutunda alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun serbest bırakıldığı duyuruldu. Bongo, isterse tedavi görmek için yurt dışına da çıkabilecek

07:46 . 7/09/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Ali Bongo

Cumhurbaşkanı Ali Bongo

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi" (CTRI) isimli askeri yönetim, sağlık durumu göz önünde bulundurulan Bongo'nun artık "dilediği gibi hareket etmekte özgür" olduğunu bildirdi.


CTRI, Bongo'nun isterse tedavi görmek için yurt dışına da çıkabileceğini kaydetti.


Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Bongo'nun serbest kalması için askeri yönetim ile görüşmelerde bulunmuştu.

Bongo'nun, 2018'de felç geçirdiğinde uzun süre tedavi gördüğü Fas'a gidebileceği belirtiliyor.


Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Orta Afrika Özel Temsilcisi Abdou Abarry de Bongo'yu konutunda ziyaret etti.

Abarry, Bongo ile basına kısa bir görüntü verdi. Böylece Bongo, 30 Ağustos'tan bu yana ilk kez görüntülendi.


Gabon'da darbe


Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.


30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.


CTRI isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.


CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.


Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.




#Ali Bongo
#darbe
#Gabon
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