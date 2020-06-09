Gana Turizm Bakanı'ndan siyahi Amerikalılara çağrı: İstenmediğiniz yerde durmayın, ülkenize dönün, Afrika sizin yuvanız

Gana Turizm, Sanat ve Kültür Bakanı Barbara Oteng-Gyasi, ABD'de istenmediğini hisseden siyahilerin Gana'ya yerleşmesi çağrısında bulundu.

25 Mayıs'ta ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd'un anısına başkent Akra'da 5 Haziran'da yapılan törende konuşan Oteng-Gyasi, Floyd'un ölümü sonrası sadece ABD değil dünyadaki ırkçılığın sonlanmasını umut ettiğini söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre Bakan Oteng-Gyasi "ABD'deki ırkçılık 400 yılı aşkındır ölümcül bir salgın olmayı sürdürüyor. ABD'deki kız ve erkek kardeşlerimiz bu sırada bir tedaviyi bekliyor. George Floyd "Nefes alamıyorum" cümlesini kuran ilk siyahi değildi. 2020 yılında şu anda içinde bulunduğumuz durum George Floyd'un ölümüyle birlikte değişecek. Kötülüğü kınamayan kişi o kötülüğü yapan kadar kötüdür. Bu yüzden sadece Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin değil tüm suç ortakları suçlanmalı" dedi.

Kız ve erkek kardeşlerimizle bu statükoyu değiştirmek için dayanışmadayız. Irkçılık sona ermeli. George Floyd'un ölümünün boşuna olmaması, dünyadaki ırk ayrımcılığı ve önyargıları sonlandırmasını umut ediyor ve dua ediyoruz.

"Burası sizin yuvanız"

Bakan Oteng-Gyasi Gana'nın diasporadaki tüm Afrikalılara ülkenin kapılarının açık olduğunu belirterek Amerikalı siyahilere çağrıda bulundu.

Oteng-Gyasi "Tüm kız ve erkek kardeşlerimize kollarımızı açmayı ve onları yuvalarına davet etmeyi sürdürüyoruz. Gana sizin yuvanız. Afrika sizin yuvanız. Sizi burada hoş karşılamaya hazırız. Lütfen bu fırsatı değerlendirin ve Gana'ya gelip burada bir hayat kurun. Sonsuza kadar istenmediğiniz bir yerde kalmanıza gerek yok. Seçeneğiniz var. Afrika sizi bekliyor" dedi.

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Gana hükümeti geçen yıl "Geri Dönüş Yılı" adını verdiği bir inisiyatif başlatmış, ülkeyi ABD de dahil farklı ülkelerden binlerce siyahi ziyaret etmişti.

Hükümet bu yıl başlattığı "Dönüşün Ötesinde" adlı girişimiyle de Gana'ya yerleşmek ve ülke ekonomisine yatırım yapmak isteyen siyahilere yardım etmeyi amaçlıyor.