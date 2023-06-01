Gana'da altın madeninde mahsur kalan kaçak madencilerden 79'u çıktı

Altın kuyusundan çıkan kaçak madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Asubonteng, "Altın kuyusuna izinsiz giren kaçak madenciler, ana çıkış noktasından kendi rızalarıyla çıktılar ve Gana Polis Teşkilatı'nın gözetimi altındalar." ifadesini kullandı.