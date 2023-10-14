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Dünya

Gana'da baraj taşkını: 4 binden fazla kişi evlerini terk etti

Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Akosombo Barajı'nın taşmasının yol açtığı sel felaketi nedeniyle 4 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

08:17 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Akosombo Barajı'nın taşmasının yol açtığı sel felaketi nedeniyle 4 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.


Volta Nehri Kurumundan yapılan açıklamada, Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Volta Nehri'ndeki Akosombo Barajı'nın taşmasının bölgede sellere neden olduğu belirtildi.


Sellerde 4 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, onlarca evin ve çiftliklerin sular altına kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, bazı bölgelerde su ve elektriğin kesilmesiyle temel hizmetlerin aksadığı aktarıldı.






#Gana
#seller
#Baraj taşkını
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