Gana'da baraj taşkını: 4 binden fazla kişi evlerini terk etti

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Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Akosombo Barajı'nın taşmasının yol açtığı sel felaketi nedeniyle 4 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Volta Nehri Kurumundan yapılan açıklamada, Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Volta Nehri'ndeki Akosombo Barajı'nın taşmasının bölgede sellere neden olduğu belirtildi.
Sellerde 4 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, onlarca evin ve çiftliklerin sular altına kaldığı ifade edildi.
Açıklamada, bazı bölgelerde su ve elektriğin kesilmesiyle temel hizmetlerin aksadığı aktarıldı.