Gazprom'dan Türkiye açıklaması: Görüşmeler gelecek hafta başlıyor

Gazprom Başkanı Miller, “Türk tarafı büyük ilgi gösterdi. Biz de Türkiye Enerji Bakanı olmak üzere Türk meslektaşlarımızla kurumsal düzeyde, önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacağız. Teklif edilen projenin hacmi ve şartları konusunda masaya oturacağız” ifadelerini kullandı.

Miller, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sınırda, tüketici ülkelerin pazarlarına gaz arzı için bir fiyat göstergesi haline gelebilecek bir ticaret platformu içerecek gaz dağıtım merkezi oluşturmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

DÜNYA Gazda merkez Türkiye olsun