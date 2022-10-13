Dünya Gazpromdan Türkiye açıklaması Görüşmeler gelecek hafta başlıyor
AVRUPA

Gazprom'dan Türkiye açıklaması: Görüşmeler gelecek hafta başlıyor

Rusya’nın ulusal enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla TürkAkım üzerinden gaz hacimlerinin artırılması üzerine “Önümüzdeki hafta görüşmelere başlıyoruz” açıklaması yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Gazpromdan Türkiye açıklaması: Görüşmeler gelecek hafta başlıyor
Arşiv.

Gazprom Başkanı Miller, “Türk tarafı büyük ilgi gösterdi. Biz de Türkiye Enerji Bakanı olmak üzere Türk meslektaşlarımızla kurumsal düzeyde, önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacağız. Teklif edilen projenin hacmi ve şartları konusunda masaya oturacağız” ifadelerini kullandı.

Miller, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sınırda, tüketici ülkelerin pazarlarına gaz arzı için bir fiyat göstergesi haline gelebilecek bir ticaret platformu içerecek gaz dağıtım merkezi oluşturmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

Gazda merkez Türkiye olsun
DÜNYA
Gazda merkez Türkiye olsun

Dengeleri altüst eden keşif: Türkiye Rus gazına bağımlılığı bitirebilir​
FOTOĞRAF 12
Title
Türkiye Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve küresel etkilerini en aza indirmek için elini taşın altına en çok koyan ülke.
Title
Rus işgaliyle başlayan savaş sebebiyle tahıl krizi, insani ve nükleer felaket tehlikesi, enerji krizi gibi sorunların küresel çapta büyümemesi için adımlar atıyor.
Title
Türkiye'nin bu adımları başta Ukrayna olmak üzere tüm dünyada yankı buluyor.
Title
Amerikan düşünce kuruluşu olan Atlantic Council'den Ukrayna Dış Politika Uzmanı Yevgeniya Gaber TRT Haber'e değerlendirdi.
Title
\"TÜRKİYE KRİZLERİ ÖNLEMEK İÇİN KARADENİZ'DE İSTİKRAR İSTİYOR\"

Yevgeniya Gaber, Ankara'nın adımların hayati önemini vurguladı:

\"Türkiye kritik konumda. Çevresinde çatışma alanları var. Türkiye insani, gıda, enerji gibi krizleri önlemek ve kendi ulusal güvenliği için Karadeniz'de istikrar istiyor. Çünkü Rusya Ukrayna'nın güneyini ele geçirirse Karadeniz Rus gölüne döner, bu, Türkiye'nin ulusal güvenliği için büyük sorun demek. Türkiye bunu önlemeye çalışıyor.\"
Title
DENGELERİ ALT ÜST EDEN KEŞİF: TÜRKİYE RUS GAZINA BAĞIMLILIĞI BİTİREBİLİR
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Rus Gazprom'un doğal gazı kesmesi Avrupa'yı tedirgin ediyor:

\"Ruslar'ın enerjiyi silah olarak kullanması Avrupa'ya enerji çeşitliliğini artırması için fırsat. Küresel enerji güvenliği için farklı kaynaklara yönelmeleri gerek. Türkiye bu noktada hayati rol oynayabilir. AB ile Azerbaycan arasında gaz akışının artırılması öngörülüyor. Burada Türkiye TANAP ile enerji bağlantı noktası olduğunu gösterebilir. Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gaz 5-10 yılda Türkiye ve Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını bitirmeye yardımcı olabilir.\"
Title
Tahıl krizinin küresel gıda felaketine dönüşmesini önlemede Türkiye'nin çabaları yankı buluyor.

Ukrayna Dış Politika Uzmanı Gaber, \"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabasıyla sağlanan İstanbul inisiyatifi ile tahıl anlaşması hayati önemde. Odessa Limanı ve deniz yolunun açılması ile Ukrayna tahılını dünyaya sevkederek küresel piyasalar üzerindeki baskıyı azaltmada Türkiye'nin rolü çok önemli. Ayrıca Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün devamı Ukrayna ve Türkiye için çok önemli. Zira Rusya anlaşmalara bağlı kalmıyor.\" diyor.
Title
TÜRKİYE'NİN ADIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'nin, insani koridor ve esir değişimindeki aktif rolü ile Zaporijniya Nükleer santrali konusundaki yaklaşımı da kritik önemde.
Title
Uzman Gaber, \"Türkiye, insani koridorlar ile sivillerin tahliyesinde aktif rol aldı. Ayrıca 2017'de kırımlı tatarların serbest bırakılmasında çok etkiliydi. Savaş esirlerinin değişimi konusundaki adımları çok önemli. Ruslar Avrupa'nın en büyük nükleer tesisini şantaj olarak kullanıyor. Nükleer felaketi önlemek için Türkiye'nin, Ruslar'ın tesisten çekilmesinin önemini Moskova'ya aktarması çok önemli.\" değerlendirmesinde bulunuyor.
Title
Savaşın adil bir barış ile sonlanması için Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hayati önemde görülüyor. Gaber'e göre, bunun için batılı ülkelerden ülkeye silah desteğinin sürmesi gerekiyor.
Title
Dengeleri alt üst eden keşif
Title
Dengeleri alt üst eden keşif: Türkiye Rus gazına bağımlılığı bitirebilir​
Dengeleri altüst eden keşif: Türkiye Rus gazına bağımlılığı bitirebilir​
Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi ve küresel etkilerinin en aza indirilmesi için en fazla çaba gösteren ülkelerin başında geliyor. Ukrayna uzmanı Yevgeniya Gaber, 'Ruslar'ın enerjiyi silah olarak kullanması Avrupa'ya enerji çeşitliliğini artırması için fırsat. Türkiye bu noktada hayati rol oynayabilir. AB ile Azerbaycan arasında gaz akışının artırılması öngörülüyor. Burada Türkiye TANAP ile enerji bağlantı noktası olduğunu gösterebilir. Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz 5-10 yılda Türkiye ve Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını bitirmeye yardımcı olabilir.' dedi.
Balık avındahayatının şokunu yaşadı

Balık avında
hayatının şokunu yaşadı

​Polis ekipleri olay yerine akın etti.
Fenerbahçenin 11i belli oldu

Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Sarı lacivertliler, Rum temsilcisi AEK Larnaka ile karşılaşacak.
Yalan habere geçit yok

​Sosyal medya düzenlemesindeki 29. madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Liste yayımlandı.

​Başkan Aktaş ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

​Laboratuvarda üretilen beyin hücreleri bilgisayar oyunu oynadı.

'KN-12' envantere girdi

'KN-12' envantere girdi

​Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

​Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi başladı

Kâbus sürüyor: Yıllık bazda yüzde 8,2 oranında gerçekleşti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.