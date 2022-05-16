Dünya Gazpromun Ukraynaya gönderdiği doğal gaz miktarında düşüş devam ediyor
AVRUPA

Gazprom'un Ukrayna'ya gönderdiği doğal gaz miktarında düşüş devam ediyor

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna'nın doğal gaz talebinde bugün önemli miktarda düşüş yaşandığını belirterek, "Gazprom, 16 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 46,8 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Gazpromun Ukraynaya gönderdiği doğal gaz miktarında düşüş devam ediyor
Arşiv

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gerçekleştirdiği günlük doğal gaz sevkiyatına ilişkin bilgi verdi.

Bugün Ukrayna'nın doğal gaz talebinde önemli miktarda azalış yaşandığını dile getiren Kupriyanov, "Gazprom, 16 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 46,8 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.

Yüzde 25 azalma

Gazprom, dün Ukrayna üzerinden 62,7 milyon metreküp doğal gaz sevk etmişti. Böylece, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen doğal gaz hacmi düne göre yüzde 25 azalmış olacak.

Rusya, Avrupa'ya gönderdiği gazın yüzde 30'unu Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan ve günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğal gaz sevkiyat kapasitesine sahip olan Sohranovka üzerinden sevk ediyor.

Gazprom'un Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 25 azaldı
EKONOMİ
Gazprom'un Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 25 azaldı

Gazprom'dan Avrupa'ya kötü haber: Yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi
DÜNYA
Gazprom'dan Avrupa'ya kötü haber: Yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi

Gazprom doğal gaz hattının Polonya kısmını artık kullanmayacak
DÜNYA
Gazprom doğal gaz hattının Polonya kısmını artık kullanmayacak
Burada yolculuk yapmak cesaret ister

Burada yolculuk
yapmak cesaret ister

Zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi.
Dronela kovaladı

Drone'la kovaladı

​'Bozayı ve yavrularını korumak için yaptım.'
Abdullah Ağar: ABDli generalin Ruslar tarafından esir alındığı doğru ise büyük gürültü kopar

​CHP Atatürk Havalimanı'na ağaç dikilmemesi için gerilimi tırmandıyor.

​'Geliyor, geliyor' diyerek çığlık çığlığa kaydettiler.

Üyelik başvurularını NATO Genel Sekreteri'ne teslim ettiler.

İlk tespitlerde kaza sonucu öldüğü belirtilmişti.

Meteorolojiden ​İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.