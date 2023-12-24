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Dünya

Gazze için 'ateşkessiz ateşkes kararı' alan BMGK'ya Arap Birliği'nden tepki: İsrail'in saldırganlığını durdurmak için yeterli değil

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), üç kez ertelendikten sonra yapılan dördüncü toplantıda Gazze için 'ateşkessiz ateşkes kararı' aldı. Terör devleti İsrail'in yaptığı katliamlara göz yuman ve sessiz kalan BMGK'nın bu ikiyüzlü kararı dünyada olduğu gibi Arap Birliği tarafında da tepkiyle karşılandı. BMGK'nın söz konusu kararının geç alındığını ve asıl hedef olan Gazze'de ateşkesin sağlanması amacından uzak olduğunu aktaran Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, "Ateşkesi içermediği için İsrail'in saldırganlığını durdurmak için yeterli değil." dedi.

19:54 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 20:21 - 24/12/2023 Pazar
AA
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının ateşkes içermediği için İsrail'in saldırılarını durdurmaya yeterli olmayacağını belirtti.

Genel Sekreter Ebu Gayt, BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BMGK'nin kararının geç alındığını ve asıl hedeften (Gazze'de ateşkesin sağlanması) uzak olduğunu aktaran Genel Sekreter, "Bu karar, Gazze Şeridi'nde yalnızca açlığı engelleme, sivilleri, özellikle kadın ve çocukları bu felaketten kurtarma çabasıdır. Ancak ateşkesi içermediği için İsrail'in saldırganlığını durdurmak için yeterli değil." ifadelerini kullandı.

"Büyük bir yardım operasyonunun derhal başlatılması gerek"

Yapılması gerekenin yalnızca insani yardım ulaştırmak değil, sivilleri İsrail bombardımanlarından korumak ve sürdürülebilir ateşkes sağlamak olduğunun altını çizen Ebu Gayt, sonrasında yaşam için gerekli zaruri ihtiyaçlardan yoksun yüz binlerce kişiyi kapsayan büyük bir yardım operasyonunun derhal başlatılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki sivillerin acılarını hafifletmek için her adımın, doğru yönde atışmış adımlar olduğunu belirten Ebu Gayt, "ancak insani felaketin üstesinden, küçük çaplı adımlarla ya da dünya kamuoyunun öfkesinin dindirecek ağrı kesici mahiyetindeki tedbirlerle gelinemeyeceğini" kaydetti.

BMGK'de Gazze'de yardımlar için karar tasarısı

BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı dört kez yapılan ertelemenin ardından 22 Aralık'ta kabul edilmişti.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.

Oylamadan önce, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.



#Arap Birliği
#Ahmed Ebu Gayt
#BMGK
#gazze
#israil
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