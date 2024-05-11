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Dünya

Gazze Kasabı katliama doymuyor: Can kaybı 34 bin 971'e çıktı

Terör devleti İsrail, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 28 Filistinliyi katletti, 69'unu da yaraladı. Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 971'e yükseldi.

15:25 - 11/05/2024 Cumartesi
AA
Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.
Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 218 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 28 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 971'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 641'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.



#Gazze
#İsrail
#Filistin
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