Gazze Kasabı katliama doymuyor: Can kaybı 34 bin 971'e çıktı

Hemen ifade edeyim, yeni bir açıklama yapmadı Starbucks. Ancak sitelerinde ‘Starbucks’tan Açıklamalar’ başlığı ve altında 7 Ekim’den bu yana yapılan duyurular, izahat ve sorulara yanıtlar yer alıyor. Google’da Starbucks boykot ve türevi başlıklar yazınca direkt bu beyanların linki çıkıyor. Tıklıyorsunuz, Gazze’deki soykırımdan bîhaber, vahşete “şiddet” diyen, katledilen çocukları, kadınları yok sayan yuvarlama söylemler çıkıyor karşınıza. Tüm dünyada, yedi aydır devam eden Gazze soykırımının ticari