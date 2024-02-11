Gazze kasabı Netahyahu'nun Refah'a yönelik saldırı hazırlığına dünyadan tepkiler büyüyor: Çok ciddi sonuçları olur

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Refah kentine sığınan sivillerin gidecek yeri olmadığını vurgulayarak, “Gazze nüfusunun yarısı şu anda gidecek hiçbir yeri olmayan Refah'a sıkışmış durumda. İsrail ordusunun bundan sonra Refah'a odaklanmayı planladığına dair haberler endişe vericidir. Böyle bir eylem, halihazırda insani bir kabus olan durumu katlanarak arttıracak ve açıklanamayacak bölgesel sonuçlar doğuracaktır” demişti.