Gazze kasabı Netahyahu'nun Refah'a yönelik saldırı hazırlığına dünyadan tepkiler büyüyor: Çok ciddi sonuçları olur

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Refah'ta dört Hamas taburu bırakarak savaşın Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşmak mümkün değildir. Aksine, Refah'taki yoğun faaliyetlerin sivillerin çatışma alanlarını boşaltmasını gerektirdiği açıktır” dedi.
Netanyahu'nun açıklamalarının ardından İsrail'in olası Refah saldırısı gündeme geldi ancak güneyde yer alan Refah şu anda Filistinli siviller için sığınma bölgesi haline gelmiş durumda.
“CİDDİ YANSIMALARI OLUR”
Açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı, İsrail'in acımasız saldırıları nedeniyle kaçmak zorunda kalan yüz binlerce sivilin son sığınağı olan Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırı ve hedef almanın çok ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunmaktadır. Krallık, bu insanların zorla sınır dışı edilmesini kategorik olarak reddettiğini ve şiddetle kınadığını teyit etmekte ve derhal ateşkes sağlanması talebini yinelemektedir” denildi.