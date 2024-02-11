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Gazze kasabı Netahyahu'nun Refah'a yönelik saldırı hazırlığına dünyadan tepkiler büyüyor: Çok ciddi sonuçları olur

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sivillerin Refah kentini terk etmesi talebi sonrası gündeme gelen olası ‘Refah saldırısı', dünyadan tepki gördü. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, bu olası saldırısı konusunda derin endişe duyduğunu ifade ederken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bu saldırının gerçekleşmesi durumunda çok ciddi yansımaların olacağını söyledi. 

11:20 - 11/02/2024 Pazar
DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Refah'ta dört Hamas taburu bırakarak savaşın Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşmak mümkün değildir. Aksine, Refah'taki yoğun faaliyetlerin sivillerin çatışma alanlarını boşaltmasını gerektirdiği açıktır” dedi.


Netanyahu'nun açıklamalarının ardından İsrail'in olası Refah saldırısı gündeme geldi ancak güneyde yer alan Refah şu anda Filistinli siviller için sığınma bölgesi haline gelmiş durumda. 


İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, olası saldırı konusunda derin endişe duyduğunu ifade ederek,
“Gazze nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı Refah'a yönelik bir askeri saldırı ihtimalinden derin endişe duyuyoruz. Öncelik, yardımların ulaştırılması ve rehinelerin kurtarılması için çatışmalara derhal ara verilmesi ve ardından sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese doğru ilerleme kaydedilmesi olmalıdır” dedi. 


“CİDDİ YANSIMALARI OLUR” 


Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı ‘uyarı' mesajında söz konusu saldırının ciddi yansımaları olacağını belirtti.

Açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı, İsrail'in acımasız saldırıları nedeniyle kaçmak zorunda kalan yüz binlerce sivilin son sığınağı olan Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırı ve hedef almanın çok ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunmaktadır. Krallık, bu insanların zorla sınır dışı edilmesini kategorik olarak reddettiğini ve şiddetle kınadığını teyit etmekte ve derhal ateşkes sağlanması talebini yinelemektedir” denildi. 


Antonio Guterres

“NÜFUSUN YARISI ORADA VE GİDECEK YERLERİ YOK” 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Refah kentine sığınan sivillerin gidecek yeri olmadığını vurgulayarak, “Gazze nüfusunun yarısı şu anda gidecek hiçbir yeri olmayan Refah'a sıkışmış durumda. İsrail ordusunun bundan sonra Refah'a odaklanmayı planladığına dair haberler endişe vericidir. Böyle bir eylem, halihazırda insani bir kabus olan durumu katlanarak arttıracak ve açıklanamayacak bölgesel sonuçlar doğuracaktır” demişti.





#Refah'
#İsrail
#Gazze
#Netahyahu
39 dakika önce
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