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Dünya

Gazze Kasabı Netanyahu çocuk felci aşısı için Gazze'de ateşkes olacağı yönündeki açıklamaları yalanladı

Dünya Sağlık Örgütü, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, aşı kampanyasının, Gazze Şeridi'nin orta, kuzey ve güney bölgelerinin her bölgesinde üçer gün olmak üzere 9 gün boyunca devam edeceğini ve buna yerel saatle 06.00 ile 15.00 arasında günde 9 saat boyunca bir dizi "insani ateşkesin" eşlik edeceğini duyurmuştu

07:32 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 07:56 - 1/09/2024 Pazar
AA
Gazze'deki ateşkes açıklamalarına yalanlama
Gazze'deki ateşkes açıklamalarına yalanlama

Gazze kasabı Binyamin Netanyahu, çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla Gazze Şeridi'nde genel bir ateşkes olacağı açıklamalarını yalanladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla genel ateşkes olacağı yönündeki raporlar yanlıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, yalnızca stoklanan malzemelerin geçebileceği bir insani koridora izin vereceği ve aşıların birkaç saat süreyle uygulanması için güvenli özel alanlar oluşturulacağı ifade edildi.



#ateşkes iddiasına yalanlama
#çocuk felci aşısı
#gazze
#israil
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