Gazze Kasabı Netanyahu çocuk felci aşısı için Gazze'de ateşkes olacağı yönündeki açıklamaları yalanladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ilinde çocuk felci aşısı kampanyasının bugün başlayacağını ve 4 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu. DSÖ'nün X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Deyr el-Belah'ta bir günlükten 10 yaşına kadar olan çocuklara yönelik acil çocuk felci aşısı kampanyasının bugün başlayarak 4 Eylül'e kadar süreceği ve aşının bu tarihlerde her gün yerel saatle 07.30'dan 14.00'e kadar yapılacağı kaydedildi.