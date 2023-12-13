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Gazze Kasabı Netanyahu dünyayı hiçe saydı: Gazze'ye saldırıya devam edeceğiz

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürdüreceklerini belirterek, "Sonuna kadar devam edeceğiz." dedi. "Bizi hiçbir şey durduramayacak.” diyen Gazze Kasabı Netanyahu, "Bu savaş devam edecek. Son askere kadar devam etmenizi istiyorum” diye konuştu. Katliamın en büyük destekçisi ABD, geride kalan gün, "İsrail dünyanın desteğini kaybediyor" açıklaması yapmıştı.

22:52 - 13/12/2023 Çarşamba
AA
İsrail Başbakanı Netanyahu
İsrail Başbakanı Netanyahu

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin aktardığına göre, İsrail'in güneyindeki bir askeri karargahı ziyaret eden Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun askeri yetkilileriyle telefonda konuştu.

"Son askere kadar devam edeceğiz"

İsrailli bir askeri yetkiliye,
“Devam edin.”
diyen Netanyahu,
“Son askere kadar devam etmenizi istiyorum. Sonuna kadar devam edeceğiz, zafere kadar, Hamas'ı yıkana kadar.”
ifadelerini kullandı.

"Uluslararası baskı bizi durduramaz"

Netanyahu, bu sözleri,
“uluslararası baskılara rağmen”
söylediğini vurgulayarak,
“Bizi hiçbir şey durduramayacak.”
diye konuştu.
Netanyahu, devamında,
"Bu savaş devam edecek."
mesajını verdi.

"Dün zor bir gün geçirdik"

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurduğu pusu sonucu 10 İsrail askerinin öldürülmesine de işaret eden Netanyahu,
“Dün çok zor bir gün geçirdik.”
dedi.

Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 68 gündür katliamlarını sürdürmesine karşılık Tel Aviv yönetimi üzerinde giderek artan uluslararası baskıların ardından geldi.




#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Gazze
#Filistin
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