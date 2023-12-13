Gazze Kasabı Netanyahu dünyayı hiçe saydı: Gazze'ye saldırıya devam edeceğiz

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliam saldırılarının en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun arasında gerilim baş gösterdi. Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.