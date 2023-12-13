Gazze Kasabı Netanyahu dünyayı hiçe saydı: Gazze'ye saldırıya devam edeceğiz

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin aktardığına göre, İsrail'in güneyindeki bir askeri karargahı ziyaret eden Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun askeri yetkilileriyle telefonda konuştu.
"Son askere kadar devam edeceğiz"
"Uluslararası baskı bizi durduramaz"
"Dün zor bir gün geçirdik"
Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 68 gündür katliamlarını sürdürmesine karşılık Tel Aviv yönetimi üzerinde giderek artan uluslararası baskıların ardından geldi.