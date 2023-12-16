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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu görüşmeyi reddetti: İsrailli esirlerin aileleri açlık grevi başlatacak

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendileri ile görüşmeyi reddetmesi üzerine açlık grevine hazırlandıklarını duyurdu. Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, esir takasına engel olacağı belirtildi.

11:02 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:05 - 16/12/2023 Cumartesi
AA
İsrail güçleri, 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdüğünü açıklamıştı.
İsrail güçleri, 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdüğünü açıklamıştı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendileri ile görüşmeyi reddetmesi üzerine, açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.


Görüşmeyi reddetti

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze'deki Esirlerin Aileleri Koordinasyon Merkezi Medya Müdürü Ronan Tzur, Netanyahu'nun, Gazze'deki 100 esirin ailesinin görüşme talebini reddettiğini belirtti.


  • Esirlerin ailelerinin, "Netanyahu'nun, aralarındaki birliği bozmaya çalıştığını" söylediğini kaydeden Tzur, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, esirlerin geri getirilmesi çabalarıyla çeliştiğini vurguladı.

Tzur ayrıca, esirlerin ailelerinin, süresiz açlık grevine başlayacakları konusunda Netanyahu'yu tehdit ederek, esirlerin serbest bırakılmasına yönelik savaş kabinesiyle toplantı yapması için bu akşama kadar süre tanıdığını aktardı.



İsrail ordusu "yanlışlıkla" 3 esiri öldürdüğünü duyurmuştu

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verilmişti.


Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.


Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.



#Gazze
#israil
#esir takası
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