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Dünya

Gazze Kasabı Netanyahu'dan Refah'a saldırı kılıfı: Savaşı kaybederiz

Terör devleti İsrail'in Gazze Kasabı Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısına girişmemeleri yönünde gelen uluslararası çağrıları reddederek, ''Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz." ifadelerini kullandı.

23:34 - 17/02/2024 Cumartesi
AA
Gazze Kasabı Netanyahu
Gazze Kasabı Netanyahu

Başbakan Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Gazze'deki saldırıları ve Hamas ile muhtemel esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmaması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden Netanyahu, şöyle konuştu:

"İsrail'in Refah dahil mutlak zafere kadar savaşacağını açıkça ifade ediyorum. Refah'ta hareket etmemizi engellemek isteyen herkes aslında bize savaşı kaybetmemizi söylüyor. Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz. Buna izin vermeyeceğim."

Hamas ile esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılsa dahi saldırıları durdurmayacaklarını söyleyen Netanyahu, "Herkes rehine anlaşması için ek anlaşma istiyor. Ben de istiyorum. Bunu başarabilirsek iyi olur ancak anlaşmaya varsak bile biz Refah'a gireceğiz." dedi.

Filistin devletinin tanınması konusunda "gelecekteki dayatmalara boyun eğmeyeceklerini" savunan Netanyahu, "Kabinede de açıkça belirttim ve bir kez daha açıklayacağım. Çözüme ancak önkoşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılmasının sağlanması için "güçlü askeri baskı ve çok sıkı müzakereler" yürüttüklerini söyleyen Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak olası bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin Hamas'ın "hayal ürünü" talepleri nedeniyle durdurulduğunu iddia etti.

Netanyahu, "Şimdiye kadar Hamas'ın talepleri ancak İsrail'in yenilgisini gösteriyor. Açıkçası bu şartları kabul edemeyiz, ancak Hamas bu hayali taleplerden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz." diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Hitler özentisi Netanyahu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Hitler özentisi Netanyahu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil Netanyahu'nun Hitler özentisi olduğu dile getirerek Batılı güçlerin ikiyüzlü bir politika izlediğine vurgu yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "ABD ile yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Türkiye'nin 1960'lardaki 1970'lerdeki 1990'lardaki gibi küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hak ettiği yer almasını önüne geçecek hatalar yapmasını bekleyenler daha çok beklerler" ifadelerini kullandı.

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#İsrail
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