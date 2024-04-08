Gazze kasabı Netanyahu'dan yeni katliam açıklaması: Tarih belirlendi

Terörist İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İşgalciler, Filistinlilerin son sığınağı olan Refah kentinin batısındaki Tel Al-Sultan'da Ebu Daraz ailesinden yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir noktaya saldırı düzenledi. Saldırı sonrası Kuveyt Hastanesi'ne 2'si bebek olmak üzere 4 ölü ve çok sayıda yaralı getirildi.