Gazze kasabı Netanyahu'ya karşı kazan kaldırdı: Hükümeti düşürmek için harekete geçti

Pek çok kentte sokağa inen İsrailli esir yakınlarına hitaben bir konuşma yapan Lapid, "Bunlar zor günler ve bu ülkenin en çok ihtiyacı olan şey, Netanyahu'nun hayatımızdan çıkmasıdır. Sizin bu gücünüzün uygun zamanda siyasi bir değişime doğru evrilmesi için elimden geleni yapmak görevimdir." dedi.