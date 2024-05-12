|
Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'ya karşı kazan kaldırdı: Hükümeti düşürmek için harekete geçti

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin düşmesi ve İsrailli esirlerin geri dönmesi için çalışacaklarını belirtti. İsrailliler, haftalardır, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

08:09 - 12/05/2024 Pazar
AA
Yair Lapid - Binyamin Netanyahu
Yair Lapid - Binyamin Netanyahu

Pek çok kentte sokağa inen İsrailli esir yakınlarına hitaben bir konuşma yapan Lapid, "Bunlar zor günler ve bu ülkenin en çok ihtiyacı olan şey, Netanyahu'nun hayatımızdan çıkmasıdır. Sizin bu gücünüzün uygun zamanda siyasi bir değişime doğru evrilmesi için elimden geleni yapmak görevimdir." dedi.


Lapid, "Size söz veriyorum ve yemin ediyorum ki, bu gerçekleşinceye kadar çalışacağım. Bu hükümet düşecek, devam etmeyecek ve onları (esirler) geri getireceğiz." diye konuştu.


Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, daha önce yaptığı açıklamada, bir ayı aşkın zaman önce İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda yaralanan İngiltere vatandaşı İsrailli esir Nadav Popplewell'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.


Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde yapılan basın açıklamasında bir esir yakını ise Netanyahu hükümetini, Refah'a girme kararı alarak "evlatlarını ölüme terk etmekle" suçlamıştı.


İsrailliler, haftalardır, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenliyor.


#Esirler
#israil
#Yair Lapid
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
7 banka tek ATM'de birleşti: TAM ATM nedir, nerede, hangi bankalar?