Gazze patlamamış bomba tarlası

Gazze'de 360 kilometrekarelik bir alan içinde kuşatılmış 2 milyon Filistinliye yönelik savaş 6 aydır benzeri görülmemiş bir bombardıman ile devam ediyor. İsrail ordusu Gazze’ye, Rusya’nın Ukrayna gibi geniş yüz ölçüme sahip bir ülkeye karşı savaşında iki yıl içinde attığından daha fazla bomba attı. İsrail gazetesi "Kol Ha'ir" Gazze'ye atılan bomba miktarının Adolf Hitler'in İkinci Dünya Savaşı boyunca kullandığından daha fazla olduğunu yazdı. Saldırıların başladığı günden bu yana geçen 182 günde Gazze Şeridi’ne atılan bombaların 70 bin tonu aştığı ve bunun 3 nükleer bombaya eşdeğer olduğu belirtiliyor. Atılan bomba ve füzelerin 6 bin 300’ünün patlamadığı tahmin ediliyor.

YARDIM DAĞITIMINI ENGELLİYOR

Handicap International tarafından yapılan çalışmalarda patlamamış mühimmatların ciddi risk oluşturduğu tespit edildi. Patlamamış mühimmat, hareket özgürlüğünü ve yardım dağıtımını önemli ölçüde kısıtlıyor. Patlayıcılar ilerleyen süreçte hayati öneme sahip altyapının yeniden inşasını engelleyecek. Bu seviyedeki kirlilik, sınırlı kaynaklar, Gazze'de yaşamayı ve çalışmayı son derece zorlu hale getirecek ve patlayıcı kalıntıları, önümüzdeki yıllarda daha fazla can kaybına, uzuv kayıplarına ve psikolojik travmaya neden olacak.

ZOR VE AĞRILI BİR SÜREÇ OLACAK

Patlayıcıların neden olduğu yaralanmaların iyileşmesinin zor ve ağrılı olduğu, bunun yanı sıra çoğunlukla geçici veya kalıcı sakatlıklarla sonuçlandığı belirtiliyor. Patlayıcılar, kırıklar, periferik sinir yaralanmaları, bir veya birkaç uzuv ampütasyonu, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin yaralanmaları ve yanık gibi birçok sağlık problemine yol açacak. Bunların tedavisinin ise son derece zor bazen ise imkânsız olabileceği vurgulanıyor.







