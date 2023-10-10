Gazze Şeridi abluka altında: İsrail güçleri obüsle de vuruyor

İsrail'in Gazze’ye yönelik hava saldırıları 4 gündür devam ediyor.





Bir yandan da Gazze sınırına yığınağına devam eden İsrail ordusu, bölgeyi obüsle de vuruyor.





İsrail güçlerine ait obüs görüntülendi

İsrail ordusuna ait bir obüsün Gazze’ye yönelik saldırısı görüntülendi.





İsrail ordusunun tırlarla sınıra yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor.





Bölgede İsrail’e ait uçakların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının sesi duyuluyor.





Hava saldırılarının neden olduğu Gazze’deki patlama sesleri sınırın İsrail tarafına kadar ulaşıyor.





Saldırılar nedeniyle Gazze’nin birçok noktasından yükselen dumanlar, sınırın diğer tarafından görülebiliyor.







