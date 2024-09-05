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Dünya

Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısının 2. aşaması başlıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin merkezinde 1 Eylül'de başlayan çocuk felci aşılama kampanyasının 2. aşaması bugün başlıyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, kampanyanın Han Yunus ile Refah kentlerini kapsayacağını duyurdu.

07:25 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 07:27 - 5/09/2024 Perşembe
AA
"Çocuk felci aşılama kampanyası" kapsamında 189 binden fazla çocuk aşılandı.
"Çocuk felci aşılama kampanyası" kapsamında 189 binden fazla çocuk aşılandı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, 31 Ağustos'ta başlatılan çocuk felci aşılama kampanyasının 2. aşamasının bugün başlayacağını duyurdu.


189 binden fazla çocuk felci aşısı yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşılama kampanyasının ilk aşamasının
189 bin 551
çocuğun aşılanmasıyla dün tamamlandığı belirtildi.

İlk aşamanın Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini kapsadığına dikkat çekilen açıklamada, kampanya süresi boyunca bu bölgede 4 ayrı sağlık merkezinde aşı yapılmaya devam edileceği vurgulandı.


Açıklamada, çocuk felci aşılama kampanyasının 2. aşamasının ise bugün başlayacağın belirtilerek kampanyanın Gazze Şeridi'nin güneyindeki
Han Yunus ile Refah
kentlerini kapsayacağı kaydedildi.

Aşılama kampanyası iki aşamalı olacak

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, çocuk felci aşılama kampanyasının "iki aşamalı" olacağını bildirmişti.


Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.



#DSÖ
#Gazze Şeridi
#israil
#çocuk felci
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