Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısının 2. aşaması başlıyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, 31 Ağustos'ta başlatılan çocuk felci aşılama kampanyasının 2. aşamasının bugün başlayacağını duyurdu.
189 binden fazla çocuk felci aşısı yapıldı
İlk aşamanın Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini kapsadığına dikkat çekilen açıklamada, kampanya süresi boyunca bu bölgede 4 ayrı sağlık merkezinde aşı yapılmaya devam edileceği vurgulandı.
Aşılama kampanyası iki aşamalı olacak
İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, çocuk felci aşılama kampanyasının "iki aşamalı" olacağını bildirmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.