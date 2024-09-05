Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısının 2. aşaması başlıyor

Terör devleti İsrail’in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin birçok noktasında çevre kirliliği ve hijyen malzemelerine erişimin olmamasından dolayı başta çocuklar olmak üzere Filistinliler arasında cilt hastalıklarının yayılmasına neden oluyor. Cibaliye'de çoğu çocuk olmak üzere her gün yüzlerce çocukta uyuz, ishal, su çiçeği ve cilt hastalıkları vakaları tespit ediliyor.