Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuştu. Gençlerin kişisel donanımı güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Dünyada donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler çok daha önemli hale geldi" dedi. Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e yönelik sert açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu yönetimi ile anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır utanılacak bir ayıptır. İsrail yönetimi katildir. Nazi kafasının bugünkü temsilcisi İsrail yönetimidir." dedi.