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Dünya

Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü

İşgalci İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

14:36 - 9/03/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, saldırılarının 155. gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava, kara ve denizden vurmaya devam etti.


İsrail topçularının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.


Deyr el-Belah bölgesine düzenlenen saldırıda ise en az 5 kişi öldürüldü. Hayatını kaybedenler Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.


Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta geceden sabaha kadar çok sayıda Filistinlinin evi bombalandı. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.


İsrail güçleri ayrıca Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde gıda yardımı bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az 20 kişi yaralandı.



#gazze
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#dünya
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