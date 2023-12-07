Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesi taşıyan 80 TIR giriş yaptı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne dün giriş yapan yardım tırları hakkında bilgi verildi.





İnsani yardım malzemesi taşıyan 80 tırın giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, tırlardaki yardım malzemesinin "yiyecek, su, tıbbi malzeme ve ilaç"tan oluştuğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Nibal Fersah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin İsrail saldırıları nedeniyle insani bir "felaket" yaşadığını söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki durumun gıda, ilaç ve içme suyu kıtlığı nedeniyle daha da kötüleştiğini kaydeden Fersah, "İsrail, hayati öneme sahip tesislerin ve hastanelerin çalışması için gerekli yakıtın bile (Gazze'ye) girişine müsaade etmiyor." ifadelerini kullandı.





Gazze Şeridi'ne İsrail saldırıları başlamadan önce, ihtiyaç duyulan insani yardım ve tıbbi malzeme yüklü 600 tır günlük giriş yapıyordu.





İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı





İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 84, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.





Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.





İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.





İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.





Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı





İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.





İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.











