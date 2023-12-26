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Dünya

Gazze sokakları lağım suyu doldu

İşgalci İsrail’in bombaları Gazze’de binlerce canın ölmesine neden olduğu gibi çevre üzerinde de tehlikeli boyutta etkilere neden oluyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 02:22 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

7 Ekim’den bu yana ekibiyle birlikte Filistin’de olan Eco Peace Orta Doğu Filistin Direktörü Nada Majdalani, bölgedeki çevresel felaketin boyutunu Yeni Şafak’a anlattı.

HER ALANDA KİRLİLİK VAR

Bombardıman altında olan kentlerde çevrenin de tamamen tahrip olduğunu söyleyen Majdalani, “Bu savaş Gazze’nin çevresini her yönüyle tahrip etti. Kirlenmiş su kaynaklarından yanan binalar ve cesetlerden çıkan zehirli dumanla dolu havaya kadar Gazze’de yaşamın her alanı artık bir tür kirlilikle dolu” diye konuştu.

YAĞMUR HASTALIKLARI ARTIRACAK

Yaklaşan yağmurların da bir başka endişe kaynağı olduğunu vurgulayan Majdalani, şöyle devam etti: “Savaşın başından bu yana Gazze’deki gaz, su ve kanalizasyon arıtma tesislerinin yüzde 44’ü ya tamamen ya da kısmen zarar gördü. Buna su kuyuları ve atık su arıtma tesisleri de dâhil. Lağım suları zaten Gazze sokaklarını doldurmuş durumda, ancak yağmur bu pisliğe karışırsa kolera ve diğer mide, bağırsak hastalıkları riski daha da artacak.”

Bombalar emisyonu artırdı

Savaşın başından bu yana Gazze’ye atılan 50 bin tondan fazla bomba atıldı. Bundan kaynaklanan karbon emisyonları yaklaşık 5 bin evin yıllık enerji kullanımına ve yaklaşık 10 bin binek aracın yıllık sera gazı emisyonuna eşit.



#Gazze
#Filistin
#İsrail
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