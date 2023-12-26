Gazze sokakları lağım suyu doldu

Bombardıman altında olan kentlerde çevrenin de tamamen tahrip olduğunu söyleyen Majdalani, “Bu savaş Gazze’nin çevresini her yönüyle tahrip etti. Kirlenmiş su kaynaklarından yanan binalar ve cesetlerden çıkan zehirli dumanla dolu havaya kadar Gazze’de yaşamın her alanı artık bir tür kirlilikle dolu” diye konuştu.

Yaklaşan yağmurların da bir başka endişe kaynağı olduğunu vurgulayan Majdalani, şöyle devam etti: “Savaşın başından bu yana Gazze’deki gaz, su ve kanalizasyon arıtma tesislerinin yüzde 44’ü ya tamamen ya da kısmen zarar gördü. Buna su kuyuları ve atık su arıtma tesisleri de dâhil. Lağım suları zaten Gazze sokaklarını doldurmuş durumda, ancak yağmur bu pisliğe karışırsa kolera ve diğer mide, bağırsak hastalıkları riski daha da artacak.”