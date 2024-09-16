Gazze’de Afrikalıları savaştırma planı

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, Gazze'de ağır kayıplar veren işgalci İsrail ordusunun asker ihtiyacını gidermek için Afrikalı sığınmacıları silah altına almaya başladığını duyurdu. İltica başvurusu yapan Afrikalı sığınmacılara "Gazze'de savaşma" şartını koşan İsrail yönetimi, bu kişileri orduya alma işini hukuki danışmanlar rehberliğinde gizlice yürütüyor. Haaretz'e konuşan güvenlik yetkilileri, Afrikalı sığınmacılara yönelik söz konusu “istismara” ilişkin içeride yükselen eleştirilerin bastırıldığını ve bunun "çok sorunlu bir konu olduğunu” aktardı. Yetkililer, Gazze’ye saldırılara yardım eden sığınmacılara statü verilmesi konusunda bazı talepler olduğunu ancak şu ana kadar "hiçbirine herhangi bir statü verilmediğini" belirtti.

SUDANLILAR ÇOĞUNLUKTA

İsrail’de şu an çoğu genç erkek olmak üzere yaklaşık 30 bin Afrikalı sığınmacı bulunurken, bunlardan yaklaşık 3 bin 500’ünü İsrail makamlarının iltica başvurularını işleme koymaması veya karara bağlamaması nedeniyle mahkeme tarafından geçici statü verilen Sudan vatandaşları oluşturuyor. Çok sayıda sığınmacının 7 Ekim'den sonra tarım işlerinde ve sivil komuta merkezlerinde gönüllü çalışmaya başladığı belirtilirken, "İsrail ordu yetkililerinin, söz konusu sığınmacıların ülkede kalıcı statü elde etme arzularını Gazze’de savaştırmak için bir teşvik unsuru olarak kullanabileceklerini fark ettikleri" vurgulandı.

ÖNCE İKİ HAFTALIK EĞİTİM VERİLİYOR

Haaretz’e konuşan, isminin açıklanmasını istemeyen sığınmacı A, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı günlerde "kendisini polis memuru olarak tanıtan birinden hiçbir açıklama yapılmaksızın, güvenlik merkezine çağırıldığı bir telefon aldığını" belirtti. Yetkilinin kendisini, sığınmacıları orduya almakla görevli bir güvenlik yetkilisi olarak tanıttığını söyleyen A, kendisine “Orduya katılacak özel insanlar aradıklarını, İsrail için bir ölüm kalım savaşı yürüttüklerini” söylediklerini ifade etti. Afrikalı sığınmacı A, söz konusu yetkilinin kendisine, "Gazze’de savaşması halinde İsrail’de oturum statüsü alabileceğini”, kimliğinin fotokopisini isteyip “bu işlerle ilgileneceğini” söylediğinin altını çizdi. A, söz konusu yetkilinin, orduyla Gazze’ye gitmeden önce diğer sığınmacılarla birlikte iki haftalık bir eğitim sürecine tabi tutulacağını belirttiğini de aktardı.

Gazze'de 345 gündür vahşi katliamlar işleyen İsrail ordusu, saldırılara başladığında ilan ettiği Hamas'ı yok etmek, esirleri kurtarmak ve füze saldırılarını sonlandırmak şeklindeki hedeflerini gerçekleştiremedi. Resmi rakamlara göre, bu süreçte en az 700 askerini çatışmalarda kaybeden işgal ordusu, 6 bini aşkın yaralı verdi.

Emir komuta zinciri kırıldı

İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki El-Vezzani köyü üzerinde uçarak, yerli halkın saat 16.00'ya kadar bölgeyi terk etmesi emrini içeren broşürler attı. Broşürlerde, "Hizbullah sizin bölgenizden atış yapıyor. Bu vakitten sonra burada kalan herkes terörist sayılacak" ifadeleri yer aldı. Olayın ardından İsrail ordusunca Maariv gazetesine yapılan açıklamada, broşürlerin orduya bağlı 769'uncu Bölge Tugayı tarafından ordunun emri olmaksızın bölgeye atıldığı bildirildi. Açıklamada, konuya dair soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise konuya dair yaptığı açıklamada, Lübnan sınırındaki durumun böyle süremeyeceğini ve Hizbullah saldırıları yüzünden sınırdaki yerleşimlerden kaçan Yahudilerin en kısa sürede evlerine döneceğini söyledi.







