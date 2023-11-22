Telegram'da paylaşılan açıklamada Hamas, anlaşmanın detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:





İsrail, askeri araçların hareketi de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerindeki askeri eylemleri durduracak. Tıbbi ve yakıt malzemelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce insani yardım kamyonunun Gazze'ye girmesine izin verilecek.

Gazze'nin güneyindeki dronlar dört gün boyunca duracak. Kuzeyde, yerel saatle 10:00 ile 16:00 arasında günde altı saat duracaklar. Ateşkes döneminde İsrail “Gazze Şeridi'nin hiçbir bölgesinde kimseye saldırmayacak veya kimseyi tutuklamayacak.





Salah al-Deen Caddesi boyunca hareket özgürlüğü garanti altına alınacak. Hamas ayrıca anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinli kadın ve çocuğun da serbest bırakılacağını söyledi.





İsrail'in ateşkes anlaşmasına dair verdiği detaylar





İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu.

Hükümetin bu gece Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, "Buna göre, kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor" ifadesi kullanıldı.





Açıklamada, "her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı" belirtildi.



