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Dünya

Hamas Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı yayınladı

İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Filistinli grup, her iki tarafın da kabul ettiği geçici ateşkesin dört gün süreceğini doğruladı.

10:15 - 22/11/2023 Çarşamba
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Foto: AA.

Foto: AA.

Telegram'da paylaşılan açıklamada Hamas, anlaşmanın detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:


İsrail, askeri araçların hareketi de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerindeki askeri eylemleri durduracak. Tıbbi ve yakıt malzemelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce insani yardım kamyonunun Gazze'ye girmesine izin verilecek.

Gazze'nin güneyindeki dronlar dört gün boyunca duracak. Kuzeyde, yerel saatle 10:00 ile 16:00 arasında günde altı saat duracaklar. Ateşkes döneminde İsrail “Gazze Şeridi'nin hiçbir bölgesinde kimseye saldırmayacak veya kimseyi tutuklamayacak.


Salah al-Deen Caddesi boyunca hareket özgürlüğü garanti altına alınacak. Hamas ayrıca anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinli kadın ve çocuğun da serbest bırakılacağını söyledi.


İsrail'in ateşkes anlaşmasına dair verdiği detaylar


İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu.

Hükümetin bu gece Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, "Buna göre, kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor" ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, "her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı" belirtildi.


#Gazze
#Filistin
#İsrail
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