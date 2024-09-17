Gazze'de bir yıldır soykırım var: 700 bebek bir yaşını göremedi

Gazze’de binlerce anneye evlat acısı yaşatan, binlerce çocuğu yetim ve öksüz bırakan ve savaş suçu teşkil eden eylemlerine karşılık “Sivil kaybı az” yalanıyla kendini aklamaya çalışan İsrail’in gerçekleştirdiği soykırım resmi olarak belgelendi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den 31 Ağustos'a kadar işgalci gücün şehit ettiği her bireyin adının, yaşının, cinsiyetinin ve kimlik numarasının yer aldığı 649 bir liste yayınladı. Listenin ilk 14 sayfasını şehit edilen 0-1 yaş arası bebekler doldurdu. Kara listenin son 11 sayfasında ise yaşlar 77 ile 101 arasında değişen, terör devleti tarafından şehit edilmiş Filistinliler bulunuyor. İşgalci güç, daha önce Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine itimat etmediğini duyurmuştu. Söz konusu liste, işgalci gücün soykırım yaptığının en büyük kanıtı niteliğinde.

YÜZDE 60’I KADIN VE ÇOCUK

Belgede, İsrail'in 7 Ekim'den 31 Ağustos'a kadarki süreçte öldürdüğü 41 bin 206 Filistinliden 34 binine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Listede yer alanların yüzde 60’ı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Ölenlerin yüzde 30’u 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Listenin ilk 14 sayfasında yer alan kundak çağındaki bebeklerin sayısı 700. Geri kalan kısmın büyük çoğunluğunda ise silahsız erkek sivillere ait veriler bulunuyor. Ölü sayısının yüzde 40'ına denk gelen 13 bin 737 erkeğin büyük çoğunluğu, 18-30 yaş aralığındaki silahsız erkelerden oluşuyor.

YAŞI DOLMAMIŞ BEBEKLERİ ÖLDÜRDÜ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 346 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin ayrıntılı bilgi verildi. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 41 bin 206 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği 3 bin 584 katliamda 7 Ekim'den sonra doğan 171 bebek dahil 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın öldürüldü. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 36 çocuk da açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

19 BİN ÇOCUK YETİM

Gazze Şeridi'nde 19 bin çocuk ise saldırılarda annesini veya babasını ya da her ikisini birden kaybetti. İsrail'in gıda ve ilaç dahil temel insani ihtiyaçların girişine izin vermediği Gazze'de 3 bin 500 çocuk, beslenme ve gıda yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Bölgedeki 60 bin hamile kadın da sağlık hizmetlerinin yetersiz olması sebebiyle risk altında.

DOKTORLARI KATLETTİ

İsrail saldırılarında 885 sağlık personeli, 173 gazeteci ve 83 sivil savunma görevlisi de hayatını kaybetti. İsrail, Gazze'de 162 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 80 sağlık merkezi ile 34 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 131 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi. Filistin'in kültürel mirasını da hedef alan İsrail, Gazze'de 206 tarihi ve kültürel varlığı yok etti. İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 310'u sağlık görevlisi ve 36 gazeteci dahil 5 bin Filistinliyi alıkoydu.

SAĞLAM BİNA KALMADI

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde bulunan 7 toplu mezarda 520 Filistinlinin naaşına ulaşıldı. Saldırılarda 180 barınma merkezi hedef alındı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 150 bin konut tamamen, 200 bin konut kısmen yıkılırken 80 bin konut ise zarar görerek oturulamaz hale geldi. Bu saldırılarda 83 bin ton patlayıcı kullanıldı. Zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze'de 200 hükümet binası, 125 okul ve üniversite binası tamamen, 336'sı kısmen yıkıldı.

33 MİLYAR DOLARLIK HASAR

Saldırılarda 11 bin 500 öğrenci, 750 öğretmen ve eğitimci, 115 araştırmacı ve öğretim görevlisi yaşamını yitirdi. İbadethanelerin de büyük zarar gördüğü Gazze'de 611 cami ile 3 kilise tamamen ve 214 cami ise kısmen yıkıldı. İsrail ordusunun bombardımanında 36 stadyum, spor tesisi ve salon yıkılırken 700 su kuyusu hasar görerek hizmet dışı kaldı. Saldırılar nedeniyle 33 milyar dolarlık hasar meydana geldi.







