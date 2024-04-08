Gazze'de can kaybı 33 bin 207'ye yükseldi

Gazzeli küçük kız çocuğu Hala Nassar bizlerin yaşadığı türden ‘normal’ bir aile hayatı yaşayamadı. Bilakis zorluklarla dolu ve İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında şehit olan annesinin yokluğunda geçen bir hayatı oldu. El Cezire’ye konuşan 11 yaşındaki Nassar, yürekleri burkan şu sözleri söyledi, ”Annem şehit oldu ve iki buçuk yaşındaki kardeşim Kenan onun bana emaneti. Ancak ben küçük bir çocuğun sorumluluğunu taşıyamam ki, çünkü onun yiyecek ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayamıyorum.”