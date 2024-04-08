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Dünya

Gazze'de can kaybı 33 bin 207'ye yükseldi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 207'ye yükseldi.

15:02 - 8/04/2024 Pazartesi
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Gazze
Gazze

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de başlattığı zulüm bitmek bilmiyor.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 185 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 47 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


Vefat sayısı 33 bini geçti


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 207'ye, yaralı sayısının da 75 bin 933'e yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.




#İsrail
#Gazze
#Filistin
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