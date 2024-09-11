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Dünya

Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı: Soykırımcı İsrail 341 gündür saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 84'e yükseldi.

17:37 - 11/09/2024 Çarşamba
AA
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 64 Filistinli öldü, 104 Filistinli yaralandı.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 64 Filistinli öldü, 104 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 341 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 64 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 104 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 84'e, yaralı sayısının da 95 bin 29'a çıktığı kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#Gazze Şeridi
#israil
#soykırım
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