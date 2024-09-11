Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı: Soykırımcı İsrail 341 gündür saldırılarını sürdürüyor

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ni gece boyunca hedef almayı sürdürdü. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli hayatını kaybetmiş, 94 bin 925 kişi yaralanmıştı.