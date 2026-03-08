Gazze’de can kaybı 72 bin 126’ya yükseldi

Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin ve 4 yaralının getirildiği bildirildi. Cenazelerden birinin İsrail askerleri tarafından düzenlenen yeni bir saldırıda öldüğü, ikisinin de daha önceki saldırılarda oluşan enkazdan çıkarıldığı aktarıldı.