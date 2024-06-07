Gazze'de can kaybı her geçen gün artıyor: 36 bin 731 Filistinli katledildi

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde yapılan İsrail ve Filistin’e dair bir ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gençlerin büyük bölümü 'İsrail'in hiç var olmaması gerektiğine' inandığını belirtirken, 'Gazze'deki savaştan en çok kim sorumlu?' sorusuna ise 'İsrail hükümeti' şeklinde cevap verdi.