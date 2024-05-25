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Dünya

Gazze'de geçici limana destek veren dört ABD gemisi akıntıya kapıldı

ABD'nin Gazze'ye yardım aktarma iddiasıyla yaptığı geçici limana destek veren dört geminin akıntıya kapıldığı bildirildi. Gemilerin denizdeki fırtınadan etkilendiği kaydedilen açıklamada, gemilerden ikisinin İsrail yakınlarında karaya vurduğu, İsrail ordusunun kurtarma çalışmalarına destek verdiği; diğer ikisinin ise geçici limana yakın bir yere tekrar demirlediği aktarıldı.

20:54 - 25/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:59 - 26/05/2024 Pazar
AA
Gazze'deki geçici liman.
Gazze'deki geçici liman.

BD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'de ABD'nin geçici limanına destek veren 4 geminin akıntıya kapıldığını bildirdi.

CENTCOM, olaya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Gemilerin denizdeki fırtınadan etkilendiği kaydedilen açıklamada, demirlemiş 4 geminin akıntıya kapıldığı belirtildi.

Açıklamada, akıntıya kapılan 4 gemiden 2'sinin İsrail yakınlarında karaya vurduğu, İsrail ordusunun kurtarma çalışmalarına destek verdiği duyuruldu.

Diğer 2 geminin ise geçici limana yakın bir yere tekrar demirlediği aktarılan açıklamada, olay sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Geçici liman tüm işlevselliğini koruyor." ifadesine yer verildi.



Geçici liman 17 Mayıs'ta açılmıştı

Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 1000 ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

Yaşanan sorunlar nedeniyle geçici limandan gelen yardımlar birkaç günlüğüne askıya alınmıştı.

BM, 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti.

BM, geçici limanın sadece kara yoluna takviyede bulunabileceğini, tek başına yeterli olmayacağını ifade ediyor.



#ABD
#Gazze
#Geçici Liman
#İnsani Yardım
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