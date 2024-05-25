Gazze'de geçici limana destek veren dört ABD gemisi akıntıya kapıldı

ABD'nin İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kurduğu geçici yüzer limanın bir parçası ve limanı destekleyen gemiler, şiddetli rüzgar nedeniyle işgal altındaki Askalan kentinde karaya oturdu. Yapılan açıklamaya göre olayda yaralanma olmazken, parçanın geçici limana entegresi için çalışmaların başladığı aktarıldı.

Diğer 2 geminin ise geçici limana yakın bir yere tekrar demirlediği aktarılan açıklamada, olay sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.