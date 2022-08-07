Gazze’de hedef çocuk ve kadınlar: En az 24 şehit 203 yaralı

İsrail’in 1 Ağustos’ta işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi’yi yaralayarak gözaltına alması ile başlayan gerilim yine sivil katliamına dönüştü. İsrail dün de havadan ve karadan bomba yağdırmaya devam etti. İsrail yönetimi Gazze’yi hedef alan saldırıların şiddetini dün akşam artırdı. 2 günde 6’sı çocuk en az 24 Filistinliyi şehit eden İsrail, 203 sivili de yaraladı. Yaralananların çoğu kadın ve çocuk.

SALDIRILARI ARTIRDI

Önceki gün ikindi vakti düzenlediği saldırıyla İslami Cihad hareketi liderlerinden Teysir el-Caberi’yi hedef alan İsrail ordusu, dün akşam da Gazze’nin güney bölgelerini vurdu. Gazze’nin Refah bölgesinde sivillerin yaşadığı binaları uyarı yapmadan hedef alan İsrail, saldırıda önce İslami Cihad’ın askeri kolu Kudüs Seriyyeleri liderlerinden Halid Mansur’un öldürüldüğünü açıkladı. İsrail, daha sonra Mansur’un iki yardımcısının öldürüldüğünden emin olduklarını bildirdi.

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İLAÇ YOK TEDAVİ EDEMİYORUZ

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enver Ataullah, “İsrail katliama dün de devam etti. Gazze’nin en kuzey bölgesi olan Beyt Hanun’dan en güneyi olan Refah bölgesine kadar bir çok yer vuruldu. Yaralılarımızın üçte biri çocuk. Çok sayıda kadın saldırıların hedefi oldu. Yaralılarımızdan durumu ağır olanlar var. Saldırılar sürekli düzenlendiği için şehit ve yaralı rakamları her an değişiklik gösteriyor. Birçok mahalleye saldırılar devam ediyor” şeklinde konuştu.

İsrail’in düzenlediğini saldırılarda alt yapının da zarar gördüğünü ifade eden Ataullah, şöyle devam etti: “Elektrikler kesildi. 24 saat içerisinde sadece 4 saat elektrik verilecek. Elektrik kesildiği için su da kesiliyor. Bu yüzden insani durum da çok kötü. İnsanlar çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık Bakanlığı’nda ambargo nedeniyle ilaç konusunda zaten sıkıntı vardı. Saldırılar nedeniyle sıkıntı daha artacak. Tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaralılar ve hastaları tedavi edemiyoruz” dedi. Ataullah, seçim kararı alan İsrail’in dikkatleri siyasi kaostan uzaklaştırmak için Gazze’ye saldırdığını ifade etti.

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HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Filistin İletişimciler ve Medya Derneği (FİMED) Başkanı Muhammed Ebu Takiyye, Filistin’de Şucaiyye, Refah, Han Yunus’ta ve Gazze’nin orta bölgesinde hava saldırıların sürdüğünü belirterek, direniş gruplarının karşı saldırılarla İsrail’e yanıt verdiğini kaydetti. Takiyye, İsrail güçlerinin ziraat bölgeleri ve sivillerin yaşam alanlarını vurduğunun altını çizdi. Gerginliğin birkaç gün önce İsrail’in Cenin kampına baskın yapmasıyla başladığını söyleyen Takiyye, “Direniş grupları Cenin kampına düzenlenen baskın sonrası ‘Saldırılara karşılık verilecek’ açıklaması yapmıştı. Mısır istihbaratı ara bulucu olunca direniş grupları ateşkes mesajı yayınladı. Buna rağmen İsrail saldırılara başladı. Saldırılara karşılık direniş grupları İsrail tarafına 150 roket attı. 70 km civarındaki alanlarda işgal altında olan bölgelere atışlar düzenledi. Kullanılan roketler uluslararası düzeyde değil Gazze’de üretilen roketler” diye konuştu. İsrail’in saldırılarını seçimlere bağlayan Takiye, “Ayrıca direniş grupları birlik kararı aldı. İsrail bazı grupları hedef alarak bu birlikteliği bozmayı hedefliyor” dedi.

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Mısır’ın arabuluculuk teklifi kabul görmedi

Mısır, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik hava saldırılarının ortasında Gazze Şeridi’ni sakinleştirmek için temaslarda bulunduğunu söyledi. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kahire’nin Gazze’deki durumu kontrol altına almak için yoğun iletişim yürüttüğü belirtildi. Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi, ancak Mısırlı bir yetkili Kahire’nin Gazze’deki mevcut tırmanışı sona erdirmek için İsrail ve Filistinli gruplarla iletişim kurduğunu söyledi. Öte yandan İslami Cihad hareketinden bir yetkili, şu an için herhangi bir sükunet veya arabuluculuk konuşulamayacağının altını çizerek arabuluculuk çabalarının reddedildiğini kaydetti.

İsrail polisi teyakkuzda

İsrail’in Gazze’deki katliamı sonrası Filistin İslami Cihad Örgütü’nün (PIJ) misillemelerinin ardından Filistinlilerle Yahudilerin ortak yaşadığı şehirlerde kaos çıkma olasılığına karşı İsrail polisi teyakkuza geçti. İsrail gazetesi Haaretz’e konuşan bir polis yetkilisi, “Her şey İslami Cihad’ın tepkisine bağlı. Şu anda en kötü senaryoya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı. İsrail Polis Teşkilatı, bunun üzerine karakollarda görev yapan polis sayısında artışa gitmişti. Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığı, bir hafta sürmesini planladıkları saldırılar için hazır olduklarını duyurdu.