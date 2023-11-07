'Gazze'de insani kriz yok' diyen İsrailli temsilciye tepki: Bu yalanlara inanmamızı mı bekliyorlar?

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Gazze'de insani krizin yaşanmadığını öne sürdü. Erdan, CNN'de Dana Bash'in canlı yayın konuğu oldu.





Bash'in Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesinin değerlendirilip değerlendirmediğini sorması üzerine Erdan, Gazze'deki insani durumu yakından takip ettiklerini ve buradan açıklanan rakamlara güvenilmemesi gerektiğini söyledi. Erdan, "(Gazze'de) Her şey Hamas teröristlerinin kontrolü altında. Gazze'de insani kriz yok" dedi.





Erdan, "Şu anda çatışmalara insani ara verilmesi için bir gereklilik görmüyoruz. Bu ara, Hamas'ın yeniden silahlanması, yeniden gruplanması ve bizim Hamas'ın terör kabiliyetlerini yok etme hedefimizi engellemekten başka bir şeye yaramaz" görüşünü paylaştı.





"Uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde şu anda Gazze'de insani kriz yok"





Bash da "Daha önce de Gazze'de insani kriz olmadığını söylediniz. Bu çok şaşırtıcı bir açıklama çünkü savaştan önce de burada insani sorunlar vardı. Şimdi de açıkça görünüyor ki bu sorunlar büyüdü ve kriz seviyesine geldi" dedi.





Bunun üzerine Erdan, "Gazze'de hayatın muhteşem olduğunu söylemiyorum. Gazze'deki durumun tek sorumlusu Hamas'tır. Ancak uluslararası insancıl hukuka göre, neyin insani kriz olacağına ilişkin bir standart var. Bir kez daha söylüyorum. Uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde şu anda Gazze'de insani kriz yok" diye konuştu.





"İsrail, Gazze'deki insani krizi inkar ederek mi güvenilirliğini korumak istiyor?"





Bash ise bu yanıta karşısında, "İsrail ve hükümet, Gazze'deki insani krizi inkar ederek mi güvenilirliğini korumak istiyor? Bunun yolu bu mu?" sorusunu yöneltti.





Erdan ise Hamas'ın yıllardır Gazze'yi "sömürdüğünü" savunarak Gazze'deki insani durumun kötü olduğunu kabul ettiğini ancak bunun sorumlusunun İsrail'in olmadığını ileri sürdü.





Erdan, Bash'in El-Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırının sorumlusunun İsrail olup olmadığına yönelik soruya ise yanıt vermekten kaçındı ve Hamas'ı suçlamayı sürdürdü.





"Bu yalanlara inanmamızı mı bekliyorlar"





Erdan'ın yorumları, tepkileri de beraberinde getirdi. ABD'de Demokrat Partili Kongre üyesi Mark Pocan, Erdan'ın yorumlarını 'inanılmaz' olarak nitelendirdi. Pocan, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi'ni istifaya çağırdı.





Kadınların öncülüğünde kurulan CodePink isimli savaş karşıtı grup ise, Erdan'ın açıklamalarının 'gerçeği yansıtmadığını' bildirdi.



