Gazze'de İsrail soykırımı devam ediyor: Öldürülenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi

İsrail güçlerinin, geçen gün ve saatlerde Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurgulayan Kudra, saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 19 bin 453'e, yaralıların sayısının da 52 bin 286'ya yükseldiğini belirtti.