|
Dünya

Gazze'de İsrail vahşeti sürüyor: Cibaliya bölgesine düzenlenen saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi öldürüldü

08:48 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:17 - 18/12/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.


Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.


Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetti.

İşgal uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine şiddetli hava saldırılarının yanı sıra şehrin farklı bölgelerini ağır top atışlarıyla hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.


Ayrıca Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.




#Cibaliya
#gazze
#israil
#Gazze Şeridi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çalışan emeklinin ikramiye takvimi netleşti! İşte hesaplara geçmesi beklenen tarih...