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Dünya

Gazze'de rezil olan İsrail algı operasyonuna hazırlanıyor

Soykırımcı İsrail'in, katliam yaptığı Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının yenilgisini açıklamaya hazırlandığı iddia edildi.

09:57 - 22/06/2024 Cumartesi
AA
İsrail işgal için girdiği Gazze'de binlerce kayıp verdi
İsrail işgal için girdiği Gazze'de binlerce kayıp verdi

İsrailli yetkililerden Hamas'ın yok edilmesinin mümkün olmadığı yönünde açıklamalar gelirken, devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin, Lübnan sınırında Hizbullah'a karşı saldırılarını artırma olasılığıyla birlikte yakın zamanda Gazze'de Kassam'ın yenilgisini ilan etmeye hazırlandığını öne sürdü.


Haberde, Refah kentindeki "askeri faaliyetlerin" sona ermesinin ardından İsrail ordusunun, savaşın üçüncü aşaması olarak bilinen süreçte Gazze Şeridi'ndeki "operasyonlarını" çeşitli şekillerde yürütmeye devam edeceği kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.



İsrail'in Gazze planı


İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Filistinli örgütü (Hamas) yok etmek ya da ortadan kaldırmak halkın gözüne kül saçmaktan başka bir şey değil." demişti.


Hagari, Hamas'ı zayıflatmanın tek yolunun Gazze'de yeni bir hükümet kurulmasından geçtiğini ifade etmişti.





#israil
#Kassam
#Gazze
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